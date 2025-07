Russie - Ukraine : accord sur un échange de prisonniers et divergence sur le cessez-le-feu

Les délégations russe et ukrainienne ont tenu mercredi soir 23 juillet au palais Ciragan, à Istanbul, leur troisième cycle de négociations de paix, et sont convenues à cette occasion d'un nouvel échange de prisonniers, mais se sont opposées sur les termes d'un cessez-le-feu et une éventuelle réunion présidentielle.