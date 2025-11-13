Pérou : au moins 37 morts dans un accident de la route dans le Sud

Au moins 37 personnes ont été tuées et plusieurs autres blessées mercredi 12 novembre lorsqu'un bus interprovincial est sorti de la route et a chuté dans un ravin de la région d'Arequipa, dans le Sud du Pérou, ont rapporté les médias locaux.

Selon Radio Programas del Peru, l'accident s'est produit sur la route panaméricaine sud, et le bus est entré en collision avec un camion avant de tomber dans un ravin. Les services de pompiers, de police et d'urgence s'efforcent de secourir les blessés et de les transporter vers des hôpitaux proches. Les autorités ont ouvert une enquête sur l'accident.

Xinhua/VNA/CVN