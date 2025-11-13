icon search
Inde : deux morts et vingt blessés dans l'incendie d'une usine pharmaceutique

Au moins deux personnes ont trouvé la mort et une vingtaine ont été blessées lorsqu'un incendie s'est déclaré mercredi 12 novembre dans une usine pharmaceutique de l'État occidental du Gujarat, ont confirmé les autorités locales.

L'incident s'est produit dans une usine située dans la zone industrielle de Saykha GIDC. Toutes les victimes étaient des employés de l'usine. Les blessés ont été transportés dans un hôpital local. "Une puissante explosion de chaudière à l'intérieur de l'usine a déclenché un important incendie", a déclaré aux journalistes le préfet du district de Bharuch, Gaurang Makwana. Le feu a ensuite été maîtrisé. L'explosion a été si violente que la structure du bâtiment s'est effondrée. La majorité des ouvriers ont réussi à s'échapper, mais deux d'entre eux sont restés piégés et ont péri. Leurs corps ont été retrouvés dans les décombres après l'extinction de l'incendie.

Xinhua/VNA/CVN

