L'Iran et la Russie discutent de coopération nucléaire avant la réunion de l'AIEA

Le chef de la diplomatie iranienne, Seyed Abbas Araghchi, et son homologue russe Sergueï Lavrov ont échangé mercredi 12 novembre leurs points de vue sur la coopération de Téhéran avec l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), a rapporté l'agence de presse officielle iranienne IRNA.

Au cours d'une conversation téléphonique, ils ont également discuté des derniers développements régionaux et internationaux, selon la même source.

Ils ont évoqué la prochaine session ordinaire du Conseil des gouverneurs de l'AIEA, prévue plus tard ce mois-ci à Vienne, et ont souligné la nécessité d'une coordination continue entre l'Iran et la Russie en ce qui concerne la collaboration de Téhéran avec l'agence et les questions nucléaires connexes.

M. Lavrov, pour sa part, a exprimé la volonté de Moscou de poursuivre les consultations bilatérales et régionales et a souligné l'importance de la coopération entre les pays de la région pour maintenir la sécurité collective.

L'Iran a suspendu sa coopération avec l'AIEA depuis juin en vertu d'une loi parlementaire, invoquant l'incapacité de l'agence à condamner les attaques israéliennes et américaines menées quelques semaines auparavant contre ses sites nucléaires et exprimant ses inquiétudes quant à la sécurité de ses installations et de ses scientifiques.

