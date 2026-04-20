France - Pologne : Macron et Tusk vont parler dissuasion nucléaire à Gdansk

Dissuasion nucléaire, satellites militaires, industrie de défense: les dirigeants pro-européens Emmanuel Macron et Donald Tusk doivent s'attacher lundi 20 avril à Gdansk, en Pologne, à renforcer la coopération franco-polonaise pour une Europe plus "forte" et plus "souveraine" face à la Russie et aux États-Unis.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Ce sommet est la première traduction concrète du traité d'amitié et de coopération renforcée signé le 9 mai 2025 à Nancy (Est de la France), qui a rehaussé la Pologne au niveau des principaux alliés de la France, dont l'Allemagne.

Dans le contexte du conflit en Ukraine et des vives tensions avec Donald Trump sur la guerre en Iran, "les questions de sécurité et de coopération militaire seront les questions clés" lors des discussions à Gdansk (nord de la Pologne), a esquissé le Premier ministre polonais.

"Nous avons des points de vue très proches sur la manière de construire la force de l'Europe (..) la souveraineté de la Pologne, de la France et de l'Europe", a-t-il ajouté à la veille de la visite dans sa ville natale.

Avec, au coeur des discussions, la dissuasion nucléaire "avancée" proposée le 2 mars par Emmanuel Macron à huit pays européens, Allemagne et Pologne en tête, avec possibles exercices conjoints et stationnements d'avions français équipés de la bombe chez ses alliés.

Le président français, accompagné de quatre ministres (Armées, Affaires étrangères, Energie et Culture), est attendu dans la matinée à Gdansk, symbole des soubresauts européens du XXe siècle, à environ 150 km de Kaliningrad, avant-poste de la Russie dans l'Union européenne, entre Pologne et États baltes.

AFP/VNA/CVN