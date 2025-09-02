La Révolution vietnamienne contribue à redéfinir la cartographie politique mondiale

La victoire de la Révolution d’Août (19 août 1945) et la proclamation de l’indépendance du Vietnam le 2 septembre de la même année, marquent non seulement un tournant décisif dans l’histoire du pays, mais s’inscrivent aussi comme des événements d’envergure mondiale.

Photo : VNA/CVN

Lors d’un entretien donné à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) à l’occasion du 80ᵉ anniversaire de la Fête nationale, Jorge Alcocer Villanueva, ancien sous-secrétaire du ministère mexicain de l’Intérieur, a mis en lumière comment cette révolution a incarné "la puissance d’une nation unie sous la direction de Hô Chi Minh".

"À partir d’un pays modeste, cette révolution universelle a allumé l’étincelle de la libération pour de nombreux peuples opprimés à travers le monde", a-t-il expliqué. Selon cet expert, le Vietnam s’est ainsi imposé comme pionnier des mouvements de décolonisation, en offrant espoir et direction à des centaines de millions de populations en quête de liberté et de souveraineté.

Revenant sur les décennies suivantes, Jorge Alcocer Villanueva a salué la persistance du peuple vietnamien face aux invasions, aux guerres, aux embargos et aux tentatives d'intervention étrangère, affirmant que la constance dans la défense de l’unité nationale et de l’indépendance a conduit aux victoires de 1975 et à la réunification du pays - point de départ de l’ère de construction socialiste.

Malgré les obstacles, l’émergence du Vietnam à partir de 1986, avec la politique du Đổi Mới (Renouveau), a été un tournant. Le pays, autrefois ravagé et isolé, s’est transformé en une économie dynamique, attractive pour les investisseurs internationaux, et joue désormais un rôle déterminant dans les organisations multilatérales.

"Ce qui impressionne le plus, c’est cette quête inébranlable de l’indépendance", a ajouté Jorge Alcocer Villanueva, soulignant que la vision et la détermination du peuple vietnamien sont restées constantes au fil du temps.

Selon lui, dans une région comme l’Amérique latine où plusieurs nations ont souffert d’oppression externe, le Vietnam incarne un message universel : seule la liberté avec justice, et le développement avec solidarité, peuvent construire des sociétés durables.

Il conclut avec conviction : "80 ans après, l’exemple du Vietnam reste un enseignement vivant : celui de la force du peuple, du leadership éclairé et du rêve infatigable de liberté et de progrès humain".

VNA/CVN