80 ans de marche pour l’Indépendance, la Liberté et le Bonheur

La Une du numéro 35 nous offrait, la semaine dernière, une belle série de multiples de 5 à l’occasion des 80 ans de la Révolution d’Août et de la Déclaration d’indépendance du 2 septembre 1945 , proclamée par le Président Hô Chi Minh, né le 19 mai (5) 1890 . Cette Révolution de 1945 demeure l’une des pages les plus glorieuses de l’histoire vietnamienne.

En effet, dès les années 1930, de puissants soulèvements populaires ont forgé une solide expérience révolutionnaire. En mai (5) 1945, Hô Chi Minh quitte la grotte de Pác Bó pour rejoindre Tân Trào, future “capitale” de la zone libérée. En août 1945, le Parti convoque le Congrès national de Tân Trào et lance l’ordre d’insurrection générale. En 15 jours (du 13 au 28 août), le soulèvement triomphe dans tout le pays : 25 millions de Vietnamiens, du Nord au Sud, se lèvent d’un même élan. C’est ainsi que le 2 septembre 1945, sur la place Ba Ðình, à Hanoï, le Président Hô Chi Minh, au nom du Gouvernement provisoire de la République démocratique du Vietnam, proclama solennellement au monde entier : “Le Vietnam a le droit d’être libre et indépendant et, de fait, est devenu un pays libre et indépendant”.

La Révolution d’Août résonne bien au-delà des frontières, inspirant les mouvements de libération en Asie, en Afrique et en Amérique latine. Elle démontre qu’un parti révolutionnaire, à peine 15 ans après sa fondation, peut conduire victorieusement une révolution de masse et établir son autorité sur l’ensemble du territoire. Aujourd'hui encore, elle insuffle une énergie nouvelle aux dirigeants dans le processus de Renouveau intégral… à l’heure de la 5G.

En ce mois d’août 2025, les célébrations battent leur plein. À Hanoï, les répétitions du défilé du 80ᵉ anniversaire de la Révolution d’Août et de la Fête nationale du Vietnam se sont déroulées dans une ambiance solennelle. Le 19 août, 250 projets et ouvrages ont été simultanément lancés ou inaugurés dans 80 lieux à travers le pays. Avec un investissement total estimé à 1,28 million de milliards de dôngs, ces chantiers visent à insuffler un nouvel élan au développement socio-économique national.

Enfin, rappelons que le Vietnam ambitionne de figurer parmi les 75 principales places financières mondiales d’ici 2035.

Et maintenant… il est temps que j’en prenne 5 moi aussi !

Hervé Fayet/CVN