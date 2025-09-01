Le Vietnam, un partenaire fiable, un socle de paix et de développement

Huit décennies après sa fondation (2 septembre 1945 – 2 septembre 2025), le Vietnam s’est affirmé comme une nation indépendante, résiliente et pleinement intégrée au monde. De l’épopée héroïque des luttes contre l’envahisseur à l’ère du renouveau et de l’ouverture internationale, le pays est aujourd’hui reconnu sur la scène mondiale comme un partenaire fiable et un pilier de paix et de développement.

Photo : VNA/CVN

Le 2 septembre 1945, la République démocratique du Vietnam voyait le jour, ouvrant une ère d’indépendance et de liberté pour le peuple vietnamien. Huit décennies plus tard, le pays se montre confiant et proactif dans son intégration internationale, affirmant son identité culturelle et historique, tout en consolidant sa responsabilité et son prestige sur la scène mondiale.

Un partenaire fiable

Dans un monde en pleine mutation, le Vietnam s’impose aujourd’hui comme un partenaire fiable de nombreux pays en matière de politique, d’économie, de commerce, de défense, de sécurité et de culture.

Fort de ses acquis socioéconomiques remarquables, d’un climat politique stable et d’une diplomatie indépendante, ouverte et diversifiée, le pays s’affirme comme une destination de prédilection pour l’investissement, la coopération et les échanges internationaux, comme l’a souligné le vice-Premier ministre Bùi Thanh Son.

“Nous avons établi des relations économiques et commerciales avec plus de 230 pays et territoires. Dix-sept accords de libre-échange ont été signés et sont entrés en vigueur. Nous négocions actuellement avec nos partenaires de nombreux autres accords commerciaux de nouvelle génération. Le Vietnam se hisse désormais parmi les 32 premières économies mondiales en termes de PIB et figure dans le top 20 des pays affichant le plus fort volume d’échanges commerciaux et la plus grande attractivité pour les investissements étrangers”, a-t-il indiqué.

Par ailleurs, le Vietnam s’affirme comme un maillon essentiel sur les marchés régionaux et mondiaux, en élargissant sa coopération dans de nouveaux domaines, en s’intégrant plus profondément aux chaînes d’approvisionnement et en améliorant sa position dans la chaîne de valeur mondiale.

Une dynamique qui illustre clairement la vitalité de ses ressources internes et sa vision de développement durable, offrant ainsi une base solide pour conduire le pays vers une nouvelle ère de prospérité.

Le Vietnam, un socle de paix et de développement

Plus qu’un simple partenaire fiable, le Vietnam est également reconnu par la communauté internationale comme un pilier de paix et de développement.

Nation éprise de paix, forte de l’expérience historique de ses luttes pour l’indépendance, le Vietnam demeure fermement attaché au règlement des différends par des moyens pacifiques, dans le respect du droit international, tout en promouvant la coopération et le dialogue.

La politique étrangère de conciliation constitue pour le Vietnam et ses partenaires une base solide afin de promouvoir le dialogue et de résoudre les différends, tout en jouant un rôle de médiateur et d’artisan de paix dans le nouvel environnement géopolitique, comme l’explique John McAuliff, le directeur exécutif de la Fondation américaine pour la Réconciliation et le Développement.

“Le Vietnam occupe une position unique. Il bénéficie de la confiance de pays qui pourtant ne s’accordent pas entre eux, et entretient avec chacun d’eux des liens étroits. Dans un monde multipolaire marqué par de nombreux dangers, le pays est en mesure d’assumer un rôle de médiateur et de conciliateur. Un équilibre subtil que le Vietnam a su forger grâce à une expérience accumulée au fil de milliers d’années d’histoire”, a-t-il partagé.

Photo : VNA/CVN

L’image des Casques bleus vietnamiens en Afrique illustre de manière convaincante un Vietnam responsable et humaniste, comme l’a souligné Jean-Pierre Lacroix, sous-Secrétaire général des Nations unies aux opérations de maintien de la paix, lors de sa visite officielle au Vietnam en juin 2025.

“Le Vietnam a démontré un fort engagement envers les Nations unies, en particulier dans le cadre des opérations de maintien de la paix. Nous constatons constamment les compétences et le professionnalisme des Casques bleus vietnamiens, capables de s’adapter et de mener à bien leurs missions même dans des environnements particulièrement difficiles. Leur contribution fait une réelle différence pour la paix, et, surtout, pour les communautés touchées par les conflits”, a-t-il indiqué.

L’implication croissante du Vietnam dans les grandes initiatives mondiales – qu’il s’agisse de l’adaptation au changement climatique, de la sécurité énergétique et alimentaire, ou de la prévention des pandémies et des opérations de secours internationales dans les zones sinistrées – reflète un pays à la fois responsable et humaniste.

Dans cette nouvelle ère, le Vietnam poursuit sans relâche sa contribution à la paix, à la coopération, au développement et au progrès de l’humanité.

“Aujourd’hui, l’intégration internationale ne se limite plus à positionner le Vietnam comme un pays suiveur, participant ou adhérent. Elle consiste désormais à affirmer le rôle du pays en tant qu’acteur capable de construire, façonner et guider des cadres de coopération adaptés aux nouvelles conditions et aux nouvelles capacités nationales”, a ajouté le vice-Premier ministre Bùi Thanh Son.

Huit décennies après sa fondation, le Vietnam affirme aujourd’hui sa position comme un partenaire fiable, pilier de la paix et du développement, animé par l’aspiration de bâtir un monde meilleur.

VOV/VNA/CVN