Hanoï

Les 80 ans de souveraineté célébrés par un défilé grandiose sur la place Ba Dinh

Le 2 septembre, à l’occasion du 80ᵉ anniversaire de la Révolution d’Août et de la Fête nationale, la place historique Ba Dinh à Hanoï s’est transformée en scène majestueuse pour une grande parade militaire et populaire. Ce moment solennel a suscité une vive émotion à travers tout le pays, ravivant la fierté et l’unité du peuple vietnamien.

>> Le grand défilé célèbre l'unité, la volonté et la foi nationale

>> Le chef du Parti appelle à l'unité pour concrétiser les ambitions

>> Hanoï : des délégations militaires étrangères défilent pour les 80 ans de la Fête nationale

Photo : VNA/CVN

Le défilé comprenait des formations militaires et policières marchant à l'unisson sur la place historique, accompagnées de grandes expositions d'armes, d'équipements, d'avions et de navires en mer, au son d'une musique militaire retentissante sous un ciel d'automne orné de drapeaux rouges à étoile jaune.

Les formations du défilé comprenaient la Garde d'honneur ; 22 formations de l'armée ; trois unités de milice et de guérilla ; 17 formations de police ; quatre unités militaires étrangères de Chine, de Russie, du Laos et du Cambodge ; 14 formations de véhicules militaires et d'artillerie ; neuf formations de véhicules de police spéciaux ; le contingent du drapeau rouge ; et 13 contingents d'organisations de masse.

Ensemble, ils ont recréé et affirmé la grandeur et l'immense valeur de la Révolution d'Août et de la fondation de la République démocratique du Vietnam, premier État démocratique populaire d'Asie du Sud-Est, qui a brisé le joug colonial-fasciste, aboli le régime féodal et marqué un tournant historique : la transformation du Vietnam, autrefois colonie, en une nation indépendante et souveraine ; l'émancipation du peuple vietnamien, devenu maître de son propre pays ; et l'avènement d'une nouvelle ère, celle de l'indépendance nationale et du socialisme.

Photo : VNA/CVN

Le défilé a débuté par un salut aérien de l'héroïque Force aérienne populaire de défense du Vietnam. En tête, des hélicoptères Mi-171, Mi-17 et Mi-8, portant les drapeaux du Parti et de la nation au-dessus de la place Ba Dinh, symbolisant la puissance d'une grande unité nationale, la fierté du Parti et du peuple, ainsi que la détermination, l'intelligence et l'aspiration à bâtir une nation forte et montante dans la nouvelle ère.

Viennent ensuite des formations d'avions de transport Casa C-295 et C212i, véritables "guerriers silencieux", chargés de la coordination, de la reconnaissance, du transport, de la recherche et du sauvetage. Des avions d'entraînement polyvalents modernes, capables d'opérer par tous les temps, de jour comme de nuit, Yak-130 et L-39NG, ont participé à l'entraînement, à la reconnaissance et à l'attaque de cibles aériennes, terrestres et maritimes.

Photo : VNA/CVN

La dernière formation comprenait des chasseurs Su-30MK2, fierté et pilier de la Défense aérienne populaire du Vietnam, véritables "bouclier d'acier" protégeant le ciel, les mers, les frontières et les îles du pays. Surnommé le "roi cobra", le Su-30MK2 est un chasseur supersonique polyvalent moderne, capable d'opérer dans toutes les conditions, de contrôler l'espace aérien et de frapper efficacement des cibles aériennes, terrestres et maritimes.

À la base militaire de Cam Ranh, dans la province de Khanh Hoa, au centre-sud du pays, a également débuté le défilé naval des forces armées, retransmis en direct sur la place Ba Dinh.

Depuis leurs débuts, où elles dépendaient de petites embarcations en bois, jusqu'à leur modernisation actuelle, les forces maritimes vietnamiennes ont gagné en puissance et en progrès. Le défilé a mis en vedette des navires de guerre et des sous-marins modernes, capables de mener des combats de longue durée par tous les temps, équipés de missiles, de torpilles et d'armes de pointe à forte puissance destructrice, à longue portée et capables de frapper plusieurs cibles, et efficaces contre les menaces de surface, aériennes et sous-marines.

Les formations navales du défilé comprenaient des navires de commandement, des avions de patrouille maritime, des hélicoptères anti-sous-marins, des escadrons de sous-marins, des frégates lance-missiles, des frégates anti-sous-marines, des embarcations lance-missiles rapides et des canonnières de la Marine populaire vietnamienne, ainsi que des navires des garde-côtes, des garde-frontières et de la flottille permanente de la milice, appuyés par de nombreux autres armes et équipements modernes. Ce sont des forces essentielles à la sauvegarde de la souveraineté sacrée des mers et des îles nationales.

Photo : VNA/CVN

La "formation A" a démontré la force et la puissance des forces armées maritimes, avec des navires de commandement, de combat, de transport et de soutien conçus pour une efficacité maximale au combat. Ils étaient conçus pour détruire les forces ennemies menaçant les navires vietnamiens, renforcer la défense contre les attaques aériennes, de surface et sous-marines, et protéger fermement la souveraineté maritime nationale.

La formation de combat "V" comprenait des navires de reconnaissance et lourdement armés, ainsi que des navires de transport, de soutien et de commandement disposés pour une coordination optimale. Cette configuration améliore l'observation et la détection précoce, permet la destruction des forces ennemies et garantit la préparation aux attaques surprises en toutes circonstances.

La "formation en losange" a également été déployée, largement utilisée lors des manœuvres navales, pour renforcer le commandement et la coordination au combat, protéger les navires clés, contrer les raids ennemis soudains aériens et maritimes, assurer la sécurité maritime, franchir les obstacles de mines et entraver les tactiques ennemies.

Sur la place Ba Dinh, le défilé a débuté par une maquette de véhicule arborant l'emblème national du Vietnam. Sa carrosserie s'inspire du motif "bateau à rames" du Tambour de Bronze, symbole de la grande unité nationale du Vietnam et de son engagement dans la voie socialiste choisie par le Parti, le Président Ho Chi Minh et le peuple vietnamien. Il était suivi d'une formation de 54 hommes et femmes talentueux, représentant les 54 groupes ethniques du Vietnam, incarnant la force invincible du pays et ses victoires sous l'ère Hô Chi Minh. Ils étaient suivis de formations portant les drapeaux du Parti et du pays, d'un véhicule à l'effigie du Président Ho Chi Minh et d'une maquette de véhicule symbolisant le 80e anniversaire de la Révolution d'Août et la Fête nationale de la République socialiste du Vietnam.

Photo : Vietnamplus/CVN

Le bloc militaire, mené par le lieutenant-général Nguyên Hông Thai, membre du Comité central du Parti communiste vietnamien, membre de la Commission militaire centrale et vice-ministre de la Défense nationale, a salué l'héroïsme de l'Armée populaire vietnamienne et des milices d'autodéfense.

Suivant, un ensemble diversifié d'unités militaires a défilé : gardes d'honneur de l'armée de terre, de la marine et des forces aériennes et de défense ; musiciennes militaires ; formations d'officiers d'unités de logistique, d'ingénierie et d'industrie de défense, médecins femmes, élèves officiers de l'académie militaire, soldats de guerre électronique, forces spéciales aéroportées, unités de cyberguerre, femmes soldats de la paix, forces blindées et de missiles d'artillerie, commandos, ingénieurs de combat, femmes officiers de communication et unités de défense chimique. Les forces de défense civile et les milices, composées de miliciens et de miliciennes représentant la diversité ethnique du Vietnam et de guérilleros du Sud, ont projeté l'image d'une armée populaire vietnamienne révolutionnaire, disciplinée, d'élite et moderne, prête à combattre et à défendre fermement l'indépendance et la souveraineté territoriale de la patrie.

À l'invitation du ministère vietnamien de la Défense, des contingents de quatre armées étrangères, dont l'Armée populaire de libération de Chine, les forces armées russes, l'Armée populaire lao et les forces armées royales cambodgiennes, ont rejoint le défilé.

La Force populaire de sécurité publique suivait, conduite par un véhicule de commandement dirigé par le général de division Le Van Sao, commandant adjoint de la police mobile. Cette unité représentait les forces de sécurité publique vietnamiennes lors de son entrée sur la place.

Une bannière de la Police, symbolisant les distinctions honorifiques décernées par le Parti et l'État, précédait les formations d'agents de la sécurité populaire, d'agents de la police populaire, de gardes du corps, d'agents de la sécurité publique aéroportée, de femmes policières de la circulation, d'unités de lutte contre les incendies et de secours, de divisions de lutte contre la cybercriminalité et les crimes de haute technologie, de police antiémeute, de forces spéciales féminines, d'agents de maintien de la paix de l'ONU, de troupes de soutien logistique et technique, de réservistes de la police mobile, d'élèves de l'académie de police, de forces de sécurité locales et de police montée. Ce contingent soulignait la modernisation des forces et leur capacité à contrer les menaces, des forces hostiles au crime organisé, afin de préserver la patrie socialiste vietnamienne, la paix et le bonheur du peuple.

Photo : VNA/CVN

Le défilé de cette année a été un spectacle exceptionnel, le deuxième seulement en 40 ans à présenter des véhicules lourds, de l'artillerie et du matériel militaire de grande envergure, le dernier remontant à 1985.

Les formations mécanisées de l'armée ont déployé un arsenal impressionnant : chars, véhicules blindés, modèles réduits de voitures nationales, artillerie tractée, canons automoteurs, lance-roquettes multiples, systèmes de missiles sol-sol, véhicules anti-navires, systèmes radar et de missiles développés au Vietnam, canons et batteries de missiles mobiles de défense aérienne, unités de missiles de défense aérienne, drones, véhicules mobiles de communication et de guerre électronique, unités de défense chimique et équipements du génie.

Les Forces de sécurité publique ont participé au défilé avec leurs propres véhicules spécialisés, notamment des voitures de commandement de la circulation, des unités d'escorte et de protection pour les dirigeants du Parti et de l'État et les dignitaires étrangers, des véhicules antiterroristes, des centres de commandement mobiles, des véhicules blindés et pare-balles, des véhicules de combat amphibies, des camions d'appui tactique polyvalents, des unités antiémeutes et des véhicules de lutte contre les incendies et les secours. La formation Drapeau rouge a suivi.

Après les contingents en marche, divers types d'armes, d'équipements et de véhicules spécialisés ont défilé en rythme devant la tribune, démontrant la mobilité, la modernisation et la haute préparation au combat de l'Armée populaire et de la Force populaire de sécurité publique du Vietnam. De nombreux systèmes, tels que des systèmes de missiles, des drones et des véhicules de combat, ont été étudiés, conçus, fabriqués et développés au Vietnam. D'autres équipements, notamment des missiles, des chars, des véhicules blindés et des lance-roquettes, ont été modernisés pour améliorer leurs performances au combat.

Le système de missiles Truong Son, produit par le groupe Viettel, industrie militaire et télécommunications (Viettel), a constitué l'un des points forts de ce dispositif. Ce complexe comprend un véhicule de commandement, un véhicule radar, un véhicule lanceur, un véhicule transporteur-chargeur et divers missiles antinavires de différentes portées. Capable de surveiller la mer, d'acquérir des cibles, de traiter l'information et de lancer des missiles dans des conditions de guerre modernes, il constitue un élément clé du système de défense côtière vietnamien.

Viettel a également développé un complexe de drones, comprenant des drones de reconnaissance pour la détection et l'identification de cibles de haute précision, ainsi que des drones de combat tactique capables de frapper efficacement des cibles au sol. Le système de missile de défense aérienne S-125-VT modernisé, également développé par Viettel, était présent lors du défilé. Sa mobilité, sa portée et son efficacité au combat accrues lui permettent de répondre aux exigences opérationnelles actuelles.

Photo : VNA/CVN

Parmi les véhicules de combat modernes figuraient des véhicules blindés produits par le Département général de l'industrie de défense, notamment le véhicule de combat d'infanterie XCB-01 équipé d'un canon lisse de 73 mm, d'une mitrailleuse antiaérienne de 12,7 mm, d'une mitrailleuse de 7,62 mm et de missiles antichars B72. Ont également été présentés des véhicules porteurs de drones kamikazes, des véhicules de communication militaires de niveau stratégique et opérationnel, des véhicules de guerre électronique et des camions de transport tractant des pièces d'artillerie longue portée 130M46 et 152D20 d'origine nationale.

Dans le cadre de la formation des véhicules spécialisés de la Force populaire de sécurité publique, des véhicules d'escorte modernisés et améliorés ont été présentés, garantissant performances techniques, sécurité, rapidité et conformité aux critères de transition écologique.

Des véhicules blindés antibalistiques destinés aux unités spéciales de police, dotés d'une grande mobilité et d'une grande capacité de survie, ont également participé au défilé. Ces véhicules sont capables de franchir des obstacles, de traverser des eaux profondes, de résister à de nombreux types de munitions et de continuer à se déplacer même en cas de crevaison. Leurs capacités de combat modernes soutiennent des missions telles que la lutte contre le terrorisme, la libération d'otages et la répression de groupes criminels dangereux.

Après avoir traversé la place Ba Dinh, les contingents se sont répartis dans différentes directions, marchant dans les principales rues du centre-ville de Hanoï, accueillis chaleureusement par des dizaines de milliers de personnes et de visiteurs internationaux.

VNA/CVN