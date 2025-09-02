Discours : le chef du Parti s'adresse à la nation pour les 80 ans de la Fête nationale

Le mardi 2 septembre, une cérémonie nationale s’est tenue sur la place Ba Dinh à Hanoï pour célébrer les 80 ans de la Révolution d’Août et de la Fête nationale de la République socialiste du Vietnam (1945-2025). À cette occasion, le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, a prononcé un discours solennel. L’Agence Vietnamienne d’Information en publie ici l’intégralité.

Photo : VNA/CVN

DISCOURS DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL TÔ LÂM

À L’OCCASION DU 80ᵉ ANNIVERSAIRE DE LA FÊTE NATIONALE

Hanoï, le 2 septembre 2025

Chers dirigeants et anciens dirigeants du Parti, de l’État et du Front de la Patrie du Vietnam,

Chers vétérans révolutionnaires, mères héroïques vietnamiennes, héros des forces armées populaires, héros du travail, généraux, officiers, vétérans, familles ayant rendu des services méritoires à la Patrie,

Chers invités internationaux,

Chers délégués, camarades, compatriotes, soldats de tout le pays et communauté vietnamienne à l'étranger, amis et peuples progressistes du monde entier, honorables délégués,

Aujourd'hui, dans l'atmosphère sacrée et héroïque des journées de la Révolution d’Août, nous célébrons solennellement le 80ᵉ anniversaire de la Fête nationale de la République socialiste du Vietnam (2 septembre 1945 - 2 septembre 2025).

Photo : VNA/CVN

Il y a 80 ans, sur la place historique de Ba Dinh, notre bien-aimé Président Hô Chi Minh proclamait solennellement la Déclaration d’indépendance, donnant naissance à la République démocratique du Vietnam - aujourd’hui République socialiste du Vietnam -, premier État démocratique populaire en Asie du Sud-Est, ouvrant une ère d’indépendance et de liberté pour notre pays. Dès cet instant historique, le peuple vietnamien s’engagea sur une nouvelle voie : bâtir le pouvoir du peuple, défendre la Patrie et avancer résolument sur la voie du socialisme, pour l’objectif d’"un peuple prospère, un pays puissant, une société démocratique, équitable et civilisée".

En ce moment solennel, nous nous inclinons avec recueillement devant nos ancêtres, exprimons une gratitude infinie envers le grand Président Hô Chi Minh ; rendons hommage aux générations de révolutionnaires, à des millions de compatriotes et de soldats qui se sont sacrifiés et ont œuvré pour l’indépendance, la liberté, l’unification de la Patrie et le bonheur du peuple.

Photo : VNA/CVN

Nous garderons à jamais en mémoire les mérites des Mères Héroïnes du Vietnam, des anciens combattants, des invalides de guerre, des familles de martyrs, de ceux qui ont contribué à la révolution ; nous n’oublierons jamais l’apport des ouvriers, paysans, entrepreneurs, intellectuels, artistes, personnes âgées, jeunes, femmes, enfants, fidèles religieux, compatriotes de toutes ethnies, Vietnamiens d’outre-mer, ainsi que des amis et peuples progressistes du monde entier qui, depuis quatre-vingts ans, ont soutenu et accompagné la juste cause révolutionnaire de notre peuple.

La Patrie vietnamienne est l’essence d’une tradition millénaire de civilisation, de défense et d’édification nationale ; d’une volonté inébranlable, d’intelligence, d’humanité et d’aspiration à l’élévation. Cet esprit a forgé la force immense de la Révolution d’Août ; des deux longues guerres de résistance contre le colonialisme et l’impérialisme ; de l’édification et de la défense de la Patrie en temps de paix ; et du renouveau, de l’intégration internationale et du développement du pays. C’est une force issue du peuple, appartenant au peuple et au service du peuple ; la force de la grande union nationale sous la bannière glorieuse du Parti communiste du Vietnam, fondé, dirigé et formé par le Président Hô Chi Minh.

Nous sommes fiers d’affirmer que toutes les victoires de la révolution vietnamienne sont indissociables du rôle dirigeant correct et clairvoyant du Parti, ainsi que de la pensée, de l’éthique et du style de Hô Chi Minh. Notre Parti, avant-garde de la classe ouvrière, mais aussi de l’ensemble du peuple travailleur et de la nation vietnamienne, a toujours été fidèle à l’objectif d’indépendance nationale liée au socialisme ; il a appliqué et développé de manière créative le marxisme-léninisme et la pensée Hô Chi Minh, en l’adaptant à la réalité nationale à chaque étape ; il a placé les intérêts de la Patrie et du peuple au-dessus de tout. Grâce à cela, notre peuple a surmonté d’innombrables difficultés et épreuves ; notre pays, d’une colonie, est devenu un État indépendant, uni, avançant fermement vers la modernité et une intégration profonde, avec une position et un prestige croissants sur la scène internationale.

Photo : VNA/CVN

Chers compatriotes, camarades,

La défense de l’indépendance, de la souveraineté et de l’intégrité territoriale de la Patrie ; la sauvegarde de la sécurité, de l’ordre et de la paix sociale pour assurer un développement rapide et durable ; l’amélioration constante de la vie et du bonheur du peuple - voilà l’impératif de notre action. Réussir ces trois objectifs, c’est accomplir le vœu ultime de l’Oncle Hô avant son départ :

"Mon ultime désir est que l’ensemble du Parti et du peuple s’unissent et s’efforcent de bâtir un Vietnam pacifique, uni, indépendant, démocratique et prospère, et qu’il contribue dignement à la cause de la Révolution mondiale".

Au terme d’un parcours de quatre-vingts ans, difficile mais glorieux, nous avons confirmé une vérité : sous la bannière glorieuse du Parti, éclairés par la pensée de Hô Chi Minh, en nous appuyant sur la force du peuple et la grande union nationale, aucun obstacle, aucune épreuve ne peut nous arrêter ; aucun idéal noble n’est hors de notre portée. Rien ni personne ne saurait empêcher notre peuple de tendre vers la paix et la prospérité, vers une nation éternelle et en développement.

Tournés vers l’avenir, notre Parti fixe pour objectif qu’en 2045, à l’occasion du centenaire de la fondation de l’État, le Vietnam devienne une nation puissante, prospère et heureuse. C’est l’aspiration de toute la nation, le serment solennel devant l’Histoire et devant le peuple.

Photo : VNA/CVN

J’appelle l’ensemble du Parti, du peuple, de l’armée, ainsi que nos compatriotes dans et hors du pays, à s’unir, conjuguer nos forces et nos volontés, traduire cette aspiration en réalité, redoubler d’efforts et de détermination ; à mobiliser pleinement l’intelligence, la créativité et la bravoure vietnamiennes ; à réaliser avec succès les objectifs et missions fixés par le Parti et l’État, attendus par le peuple.

Nous resterons fermes et persévérants pour défendre l’indépendance, la liberté, la souveraineté et l’intégrité territoriale, chaque parcelle sacrée de notre Patrie, par la force intégrée de toute la nation : politique, économique, culturelle, scientifique, technologique, militaire, diplomatique, et surtout la force de l’unité populaire. Nous voulons être amis, partenaires fiables de tous les pays du monde. Nous respectons le droit international et la Charte des Nations unies ; nous réglons les différends et litiges par des moyens pacifiques. Mais nous ne céderons jamais devant aucun complot ou acte portant atteinte à notre indépendance, souveraineté, unité et intégrité territoriale ; nous protégerons résolument et fermement les intérêts nationaux.

Photo : VNA/CVN

Chers compatriotes, camarades,

En ce moment sacré, il nous semble entendre résonner la Déclaration d’indépendance de 1945 de l’Oncle Hô ; ressentir des millions de cœurs vietnamiens battre à l’unisson de la fierté nationale, faisant écho au serment "se sacrifier pour que la Patrie vive". Nous saisissons plus profondément la valeur de "l’Indépendance", de la "Liberté", du "Bonheur" ; nous chérissons d’autant plus la paix et nous engageons à la consolider ; nous mesurons pleinement la signification sacrée des mots "mon peuple", "ma Patrie".

Une fois encore, nous nous inclinons avec respect devant l’âme du grand Président Hô Chi Minh et des héros et martyrs, qui se sont fondus dans la terre et l’âme sacrée de la nation.

À l’occasion du 80ᵉ anniversaire de la Fête nationale de la République socialiste du Vietnam, j’adresse mes plus chaleureuses félicitations à l’ensemble de nos compatriotes, camarades et soldats du pays, aux Vietnamiens à l’étranger et à nos amis internationaux.

Que la Patrie vietnamienne demeure éternelle ;

Que le Vietnam soit en paix, prospère et en développement ;

Gloire éternelle à la République socialiste du Vietnam !

Gloire éternelle au Parti communiste du Vietnam !

Que vive à jamais l’illustre Président Hô Chi Minh dans notre œuvre révolutionnaire !

Gloire éternelle au peuple !

Je vous remercie de votre attention".

VNA/CVN