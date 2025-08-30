Le prochain voyage d’affaires du Premier ministre en Chine suscite de grandes attentes

À l’occasion de la participation du Premier ministre Pham Minh Chinh au Sommet de l’Organisation de coopération de Shanghai (OCS) et de ses activités de travail en Chine du 31 août au 1 er septembre 2025, le vice-ministre permanent des Affaires étrangères, Nguyên Minh Vu, a accordé une interview à la presse.

Selon lui, la participation du Premier ministre au Sommet élargi de l’OCS à Tianjin, en tant qu’invité du pays hôte, et ses activités de travail, revêtent une importance particulière. Elle illustre le fait que les partenaires internationaux attachent une grande considération au rôle et au statut du Vietnam et souhaitent entendre sa voix sur les questions de sécurité, de politique et de développement régionales et mondiales.

Dans un contexte international et régional marqué par de nombreuses incertitudes, le sommet offrira l’occasion aux dirigeants des pays membres et invités, dont le Vietnam, d’échanger sur des mesures concrètes afin de renforcer la coopération et le dialogue, de promouvoir le multilatéralisme, de maintenir la stabilité et la sécurité et d’encourager la coopération pour un développement durable.

Au cours de cette visite, le Premier ministre rencontrera des dirigeants, ministères et entreprises chinois afin d’approfondir davantage le Partenariat de coopération stratégique intégrale et la Communauté d’avenir partagé Vietnam - Chine de portée stratégique, notamment dans les domaines de l’économie, du commerce, de l’investissement et de grands projets d’infrastructures stratégiques. Ces échanges contribueront à renforcer la confiance stratégique, à traiter les différences et divergences existantes et à maintenir un environnement pacifique et stable pour le développement national.

Évoquant les relations bilatérales, le vice-ministre Nguyên Minh Vu a souligné que depuis l’établissement de la Communauté d’avenir partagé de portée stratégique, les relations Vietnam - Chine s’étaient développées de manière positive, substantielle et efficace.

Les contacts de haut niveau sont réguliers, tandis que les mécanismes de coopération économique, commerciale, de défense et de sécurité ainsi que les échanges sur les questions frontalières, fonctionnent de manière fluide. En 2024, le commerce bilatéral a atteint 205,2 milliards de dollars, et a enregistré une hausse de plus de 21% au cours des sept premiers mois de 2025. La Chine est redevenue le premier marché pourvoyeur de touristes vers le Vietnam avec plus de 3,1 millions d’arrivées en sept mois.

Des avancées notables ont également été réalisées dans des domaines clés tels que les infrastructures stratégiques et l’exportation de produits agricoles, tandis que les échanges entre les peuples se sont avérés dynamiques dans le cadre de l’Année des échanges humanistes Vietnam - Chine 2025.

Le vice-ministre Nguyên Minh Vu a affirmé que le prochain voyage d’affaires du Premier ministre Pham Minh Chinh suscite de grandes attentes et devrait ouvrir de nouvelles perspectives de coopération dans les infrastructures stratégiques, la science et la technologie, l’éducation et la formation, la transition verte et numérique, la 5G et la 6G. Elle contribuera également à renforcer la confiance politique et à traiter de manière appropriée les questions existantes, y compris en Mer Orientale, pour la paix, la stabilité et le développement des deux pays dans les temps à venir.

