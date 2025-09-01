Un dirigeant cambodgien salue la victoire historique du Vietnam

Samdech Akka Moha Ponhea Chakrei Heng Samrin, président honoraire du Conseil consultatif suprême du roi du Cambodge et président honoraire du Parti du peuple cambodgien, a accordé une interview à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) à Phnom Penh.

La visite au Vietnam d’une délégation de haut niveau du royaume du Cambodge, conduite par Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen, à l’occasion des célébrations du 80e anniversaire de la Fête nationale du Vietnam, les 1er et 2 septembre, illustre la profondeur des relations d’amitié traditionnelles, de solidarité et de coopération intégrale entre les deux pays, ainsi que l’importance accordée au développement des liens politiques et diplomatiques bilatéraux, a estimé Samdech Akka Moha Ponhea Chakrei Heng Samrin, président honoraire du Conseil consultatif suprême du roi du Cambodge et président honoraire du Parti du peuple cambodgien.

Selon Samdech Heng Samrin, cette visite est une opportunité pour renforcer et élargir les relations entre les peuples, promouvoir les échanges culturels et touristiques et approfondir la compréhension mutuelle. La participation de la délégation cambodgienne aux célébrations nationales vietnamiennes revêt une signification symbolique, marquant le respect des traditions historiques communes et ouvrant de nouvelles perspectives de coopération bilatérale en vue d’un avenir durable.

Il a souligné que, fondée sur une grande confiance politique, les relations étroites entre les deux pays constituent non seulement un pilier pour consolider l’amitié et la coopération multiforme, mais aussi un facteur essentiel pour une coordination efficace dans les domaines de la politique étrangère, de la sécurité, de la défense, de l’économie, du commerce et du tourisme. Les deux pays coopèrent également dans la lutte contre l’ingérence étrangère, les "révolutions de couleur", les tentatives de déstabilisation des régimes légitimes, ainsi que dans la lutte contre la criminalité transnationale, tout en se soutenant mutuellement sur la scène internationale.

Évoquant le 80e anniversaire de la Révolution d’Août et de la fondation de la République démocratique du Vietnam (2 septembre 1945), Samdech Heng Samrin a affirmé : "La Révolution d’Août et la naissance de la République démocratique du Vietnam marquent un événement historique majeur, non seulement pour le peuple vietnamien, mais aussi pour le mouvement de libération nationale dans le monde, en particulier en Asie du Sud-Est, y compris au Cambodge".

Selon lui, cette victoire éclatante n’a pas seulement été celle d’un peuple s’émancipant du joug colonial et féodal, mais aussi un tournant qui a ouvert une nouvelle ère d’indépendance et de liberté pour le Vietnam, tout en inspirant les mouvements révolutionnaires dans la région.

"Le succès du Vietnam a montré que les peuples d’Asie du Sud-Est pouvaient, eux aussi, se lever pour conquérir leur indépendance. Cet esprit d’autonomie a largement influencé le Cambodge et encouragé nos dirigeants dans leur lutte pour la libération nationale", a-t-il ajouté.

Samdech Heng Samrin a également rappelé que cet événement avait eu un retentissement dans toute la région, influençant le Laos, la Thaïlande, l’Indonésie et d’autres pays, en devenant un modèle pour les mouvements anti-coloniaux. La victoire vietnamienne est ainsi devenue un symbole pour les peuples opprimés d’Asie et d’Afrique en quête de liberté.

Le dirigeant cambodgien a insisté sur les liens historiques entre les deux pays : "Les relations Cambodge–Vietnam sont cimentées par une amitié traditionnelle solide, une coopération étroite dans tous les domaines et un soutien mutuel constant, notamment durant les luttes pour l’indépendance nationale et la reconstruction après la guerre".

Aujourd’hui, les deux pays poursuivent leur coopération selon la devise "Bon voisinage, amitié traditionnelle, coopération intégrale, durable et à long terme". Samdech Heng Samrin a souligné plusieurs priorités pour l’avenir, notamment le renforcement des échanges de délégations à différents niveaux, la coopération économique, commerciale et dans les investissements, le développement des infrastructures et des transports, ainsi que la coopération dans les domaines de l’éducation, de la santé, du tourisme, de la défense et de la sécurité.

À cette occasion, Samdech Heng Samrin a adressé ses félicitations chaleureuses à la VNA. Il a salué son rôle en tant qu’agence officielle du gouvernement vietnamien et souligné l’amitié de longue date entre la VNA et l’Agence de presse nationale du Cambodge, symbole vivant de la solidarité entre les deux peuples.

"Je suis convaincu que la VNA continuera à se développer vigoureusement, à fournir des informations fiables et précieuses au public et à approfondir encore la coopération avec l’agence cambodgienne, contribuant ainsi à renforcer l’amitié et la coopération multiforme entre nos deux pays", a-t-il conclu.

VNA/CVN