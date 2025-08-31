Le Vietnam a forgé une histoire dont il peut être fier

Alors que le Vietnam célèbre le 80 e anniversaire de la Révolution d'Août (19 août) et de la Fête nationale (2 septembre), partenaires internationaux, ambassadeurs et dirigeants d'organisations internationales ont salué son extraordinaire transformation au cours des huit dernières décennies, attribuant ce succès à un leadership visionnaire et à des réformes profondes.

Photo : VNA/CVN

Pauline Tamesis, coordonnatrice résidente des Nations unies au Vietnam, a exprimé sa joie et sa fierté de se joindre au peuple vietnamien pour célébrer cet événement marquant, soulignant sa concordance avec les moments clés du 80e anniversaire de l'ONU.

"Il y a 80 ans, +nous, les peuples+, avons promis que la paix était possible si l'humanité restait unie", a déclaré Pauline Tamesis, faisant référence à la signature de la Charte des Nations unies le 26 juin 1945 – une déclaration d'espoir et un fondement de la coopération mondiale pour un monde meilleur. Deux mois plus tard, le Vietnam déclarait son indépendance. Ces étapes importantes témoignent avec force de la paix, de la réconciliation et de la coopération internationale.

Dans un monde marqué par les tensions géopolitiques, les conflits armés, le changement climatique, l'instabilité économique et les inégalités croissantes, la solidarité mondiale face aux défis urgents est mise à rude épreuve. La volonté résolue du Vietnam d'intégrer pleinement le monde contribue de manière essentielle à l'unité mondiale. Son engagement ferme en faveur de la paix, de la coopération et du développement durable est plus que jamais nécessaire au sein de l'ONU, a-t-elle déclaré.

L'ONU apprécie hautement l'approche constructive, fondée sur des principes et tournée vers l'avenir du Vietnam en matière d'engagement international, notamment dans le cadre des missions de maintien de la paix, en favorisant le dialogue et la coopération multilatérale, et en exprimant des positions de principe au sein d'instances telles que le Conseil de sécurité de l'ONU, l'ASEAN, l'APEC et d'autres mécanismes internationaux, a ajouté la responsable.

Elle a saisi l'occasion pour féliciter le Vietnam pour son engagement et ses contributions durables à la paix, à la sécurité, aux droits de l'homme et au développement, qui sont les piliers essentiels de la réalisation des Objectifs de développement durable, de la lutte contre le changement climatique et du respect de la Charte des Nations unies.

Photo : VNA/CVN

L'ambassadeur palestinien Saadi Salama, chef du corps diplomatique à Hanoï, a également félicité le Vietnam, qualifiant son parcours vers l'indépendance d'"épopée tragique et pourtant héroïque". De la guerre contre les colonialistes français, culminant avec la victoire de Diên Biên Phu en 1954, à la guerre de résistance contre le colonialisme américain qui s'est conclue par la réunification nationale en 1975, l'indépendance du Vietnam est devenue un symbole mondial de la lutte des peuples opprimés pour la liberté, prouvant que la volonté d'une nation déterminée peut triompher même des adversaires les plus puissants, a-t-il déclaré.

Ayant enduré des guerres dévastatrices pour obtenir son indépendance, le Vietnam comprend mieux que quiconque la valeur de la liberté et la douleur de la perte, a déclaré Saadi Salama. C'est pourquoi il fait toujours preuve d'empathie et soutient indéfectiblement le peuple palestinien dans sa quête d'autodétermination. La décision du Vietnam d'accueillir le bureau de représentation de l'Organisation de libération de la Palestine à Hanoï en 1976 et de reconnaître l'État de Palestine en 1988 n'était pas seulement une décision politique, mais aussi une affirmation claire de la solidarité entre deux nations partageant le désir d'échapper à l'oppression.

Le Vietnam a écrit une histoire de fierté : une nation qui a transformé la souffrance en force et a surmonté les épreuves pour construire un pays en développement et intégré au monde, a-t-il affirmé.

Le Vietnam poursuivra son développement vigoureux

Photo : VNA/CVN

Adressant ses chaleureuses et sincères félicitations au Parti, à l'État et au peuple vietnamiens, l'ambassadrice du Laos, Khamphao Ernthavanh, a souligné les remarquables réalisations socio-économiques du Vietnam au cours des huit dernières décennies, ainsi que sa position et son rôle sans cesse croissants sur la scène internationale.

Elle a souligné que, sous la direction avisée du Parti communiste, le peuple vietnamien avait fait preuve de résilience en surmontant d'immenses difficultés et défis, réalisant des progrès globaux dans tous les domaines. Après avoir été dévasté par la guerre, le Vietnam a obtenu son indépendance nationale, réunifié le pays et mené avec succès de vastes réformes, réalisant des avancées significatives en matière de développement économique et social.

Aujourd'hui, le Vietnam est la quatrième économie de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN). Il maintient une croissance stable, améliore le niveau de vie, réduit considérablement la pauvreté et construit des infrastructures de plus en plus modernes, favorise la stabilité sociale et favorise le développement durable.

Sur la scène internationale, le rôle et la position du Vietnam se sont renforcés. Le pays s'est engagé activement et de manière responsable dans de nombreuses organisations et forums régionaux et mondiaux, notamment l'ASEAN, les Nations unies et d'autres mécanismes de coopération multilatérale. Ses contributions constructives à la paix, à la stabilité, à la coopération et au développement dans la région et dans le monde ont été largement reconnues par la communauté internationale.

La diplomate lao s'est dite confiante que, sous la direction avisée du Parti et du gouvernement, et fort des acquis des 80 dernières années, le Vietnam poursuivra sa progression vigoureuse et constante sur la voie de la modernisation et de l'intégration internationale, réalisant son objectif de devenir un pays développé à revenu élevé d'ici 2045 et contribuant toujours plus positivement à la prospérité partagée de la région et du monde.

Le développement extraordinaire

Outre sa croissance économique impressionnante au cours des dernières décennies, la politique étrangère du Vietnam a également été remarquable, a déclaré l'ambassadrice d'Australie au Vietnam, Gillian Bird.

Photo : VNA/CVN

Elle a souligné que le Vietnam a désormais établi des relations diplomatiques avec 194 pays et noué des partenariats stratégiques complets avec plus de 30 nations. Plus important encore, le Vietnam a de plus en plus affirmé son rôle actif sur la scène internationale grâce à une forte participation à des organisations multilatérales telles que les Nations unies et l'Organisation mondiale du commerce (OMC).

Le développement du Vietnam au cours des 80 dernières années est véritablement extraordinaire, a-t-elle déclaré, ajoutant qu'il témoigne clairement de la résilience, de l'innovation et de la solidarité du peuple vietnamien, qui a surmonté les difficultés pour devenir une nation moderne, dynamique et prometteuse.

L'ambassadrice a également souligné que le Vietnam avait tissé un vaste réseau de relations commerciales régionales grâce à de multiples accords de libre-échange, notamment avec l'Australie. Elle a souligné que le Vietnam est désormais un pays tourné vers l'extérieur, s'intégrant proactivement plus profondément au monde.

Partageant le même point de vue, l'ambassadrice de Nouvelle-Zélande, Caroline Beresford, a observé que la réforme nationale n'est jamais facile - souvent difficile, mais absolument essentielle. Elle a salué le leadership du Vietnam dans la conduite des réformes, soulignant l'une des réalisations les plus remarquables du pays : sortir des dizaines de millions de personnes de la pauvreté depuis 1990. La dynamique de croissance actuelle du Vietnam et ses aspirations en matière de développement économique futur sont véritablement remarquables.

Photo : VNA/CVN

La diplomate néo-zélandaise a exprimé sa profonde admiration pour cette croissance et les réformes entreprises par le gouvernement vietnamien, précisant avoir suivi de près les grands programmes de réforme lancés par le Vietnam l'année dernière. Ce qui l'impressionne le plus, ce sont non seulement les objectifs ambitieux, mais aussi l'ampleur et la rapidité avec lesquelles le Vietnam poursuit sa stratégie de réforme.

Elle a déclaré que chaque gouvernement devrait régulièrement revoir son appareil administratif afin de s'assurer qu'il est bien organisé et qu'il soutient efficacement le développement national. Le Vietnam fait un excellent travail à cet égard. Se tournant vers l'avenir, Mme Beresford a exprimé sa confiance dans l'avenir du Vietnam, affirmant que la Nouvelle-Zélande demeurera un partenaire fiable tout au long de son parcours.

Profonde admiration pour la résilience du peuple vietnamien

Photo : VNA/CVN

Félicitant le Vietnam à l'occasion de sa 80e Fête nationale, l'ambassadeur d'Israël au Vietnam, Yaron Mayer, a qualifié cet événement d'étape importante marquant le fier parcours du pays vers l'indépendance, le développement et l'intégration internationale.

Israël admire profondément la résilience et le dynamisme du peuple vietnamien et est fermement convaincu que le Vietnam poursuivra son ascension et connaîtra encore plus de succès sur la scène internationale, a déclaré M. Mayer.

Il a hautement apprécié le développement du Vietnam, soulignant qu'il constituait un exemple probant de réussite pour les économies émergentes d'Asie. Après un passé difficile, le Vietnam a réalisé des progrès extraordinaires, notamment depuis le lancement du processus Dôi Moi (Renouveau) en 1986.

Au cours des quatre dernières décennies, le pays a enregistré des progrès remarquables en matière de croissance économique, de bien-être social et de coopération internationale. Sur le plan diplomatique, le Vietnam a continué de s'affirmer comme un membre proactif et responsable, tant au niveau régional qu'international.

L'ambassadeur s'est dit profondément impressionné par l'esprit d'innovation et la détermination du peuple vietnamien, des qualités qui constituent un fondement solide pour un développement durable à long terme.

VNA/CVN