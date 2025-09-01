La visite en Chine du PM vietnamien a obtenu des résultats très importants

Le vice-ministre permanent des Affaires étrangères Nguyên Minh Vu a informé lundi 1 er septembre la presse des résultats très importants de la visite de travail en Chine du Premier ministre Pham Minh Chinh et de la haute délégation vietnamienne pour assister au Sommet 2025 de l’Organisation de coopération de Shanghai (OCS) à Tianjin. Voici l’interview en intégralité :

>> Faire avancer les relations sino-vietnamiennes vers plus de résultats

>> Le PM Pham Minh Chinh rencontre le SG et président du Laos Thongloun Sisoulith

>> Le Premier ministre propose trois solutions pour renforcer le rôle de l’OCS

Pourriez-vous nous faire part des résultats obtenus par le Premier ministre Pham Minh Chinh et la délégation vietnamienne de haut rang lors du Sommet 2025 de l’Organisation de coopération de Shanghai (OCS) à Tianjin, en Chine ?

Ce Sommet de l’OCS s’est tenu dans un contexte de nombreuses incertitudes mondiales et régionales. Le thème et le contenu de la Conférence, d’une grande actualité, conciliant sécurité et développement, conformément aux intérêts communs des pays, ont donc attiré une large participation, étant la plus grande conférence des 25 ans d’histoire de l’OCS.

Photo : VNA/CVN

Avec de nombreuses activités riches et diversifiées menées par le Premier ministre Pham Minh Chinh, tant au niveau bilatéral que multilatéral, son voyage de travail pour participer au Sommet de l’OCS a été un franc succès, comme en témoignent deux résultats les plus marquants :

Premièrement, en tant qu’invité du pays hôte, le Premier ministre Pham Minh Chinh a prononcé un discours important lors du Sommet. Il a souligné la position consistante du Vietnam qui consiste à soutenir, à respecter et à défendre les principes fondamentaux de la Charte des Nations unies et du droit international, tout en affirmant la politique étrangère cohérente de notre Parti et de notre État, ainsi que les contributions positives du Vietnam à la paix, à la coopération et au développement dans la région et dans le monde.

En particulier, le Premier ministre a formulé trois propositions du Vietnam : premièrement, promouvoir le multilatéralisme, la solidarité et la coopération internationale face aux défis sécuritaires traditionnels et non traditionnels. Deuxièmement, accroître la mobilisation des ressources pour le développement et renforcer les capacités de gouvernance mondiale. Le Premier ministre a souligné que tous les pays, en particulier les grands pays, doivent faire preuve de sens des responsabilités, prendre l’initiative et oeuvrer aux côtés des Nations Unies pour mettre en œuvre avec succès les Objectifs de développement durable. Troisièmement, renforcer la confiance, la compréhension mutuelle et la coopération mutuellement bénéfique, en premier lieu entre les pays voisins, afin de renforcer la connectivité globale entre les pays de la région et du monde. Parallèlement, le Premier ministre a également appelé à une coopération renforcée entre l’Organisation de coopération de Shanghai, les Nations unies et l’ASEAN afin de consolider le système international centré sur les Nations unies.

Deuxièmement, dans le cadre du Sommet, le Premier ministre et la délégation vietnamienne de haut rang ont eu des entretiens bilatéraux sincères, ouverts et efficaces avec les dirigeants de nombreux pays d’Asie du Sud-Est, d’Asie centrale, d’Asie du Sud et d’Europe du Sud-Est, ainsi qu’avec les dirigeants de nombreuses organisations internationales. Nous avons saisi ces occasions pour consolider et promouvoir l’approfondissement de nos relations bilatérales avec nos partenaires dans les domaines prioritaires de développement du pays, notamment les infrastructures stratégiques, l’agriculture, l’énergie, l’électricité nucléaire, la transformation numérique et la transition verte.

Lors des rencontres avec le Premier ministre Pham Minh Chinh, les dirigeants des pays et des organisations ont été impressionnés par la lutte passée du Vietnam pour la libération nationale ainsi que par ses réalisations actuelles dans l’œuvre d’édification nationale. Les partenaires ont affirmé leur respect pour le rôle et la position du Vietnam et leur volonté de continuer à renforcer leur coopération avec le Vietnam dans divers domaines. Parallèlement, ils ont convenu de mesures visant à développer les relations bilatérales avec le Vietnam de manière approfondie et substantielle.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a rencontré de hauts dirigeants chinois. Pourriez-vous nous faire part des résultats importants de ces rencontres ?

Lors de ce voyage de travail, la partie chinoise a réservé un accueil chaleureux et respectueux au Premier ministre et à la délégation vietnamienne de haut rang, témoignant ainsi du respect particulier du pays hôte pour le Vietnam.

Lors de leur entrevue avec le secrétaire général et président chinois Xi Jinping, ainsi que de leur rencontre avec le président du Comité national de la Conférence consultative politique du peuple chinois (CCPPC), Wang Huning, les deux parties ont convenu des mesures majeures pour promouvoir les relations bilatérales dans une direction des six plus, avec trois axes principaux : (i) poursuivre la mise en œuvre effective des déclarations conjointes conclues ; (ii) renforcer les échanges stratégiques et promouvoir les piliers de la coopération en matière de défense et de sécurité ; (iii) maintenir une étroite coordination multilatérale pour répondre aux défis communs de la région et du monde.

En ce qui concerne la coopération de fond, les deux parties ont convenu de connecter pleinement les deux économies, notamment dans les domaines ferroviaire et énergétique, et de promouvoir la coopération scientifique et technologique, ainsi que l’innovation.

La partie chinoise a convenu de promouvoir activement le rapport d’étude de faisabilité du projet de construction de la ligne ferroviaire Lào Cai-Hanoi-Hai Phong, d’étudier activement la coopération en matière de mobilisation de capitaux, de prêts, de formation des ressources humaines et de développement du secteur ferroviaire, d’accroître les importations de produits agricoles vietnamiens et d’accélérer la construction de postes-frontières intelligents. Ces domaines sont très concrets et répondent aux besoins de développement des deux pays pour la prochaine période.

Le Premier ministre Pham Minh a également reçu plusieurs entreprises chinoises de premier plan dans divers domaines afin de déployer immédiatement une coopération concrète.

Les deux parties ont également convenu de continuer à connecter les deux cultures, à renforcer les échanges populaires et à organiser conjointement des activités dans le cadre de l’Année des échanges humanistes Vietnam-Chine, du 75e anniversaire des relations diplomatiques et du «Voyage rouge» pour la recherche et l’étude des jeunes, consolidant ainsi concrètement le «fondement de l’opinion publique» des relations bilatérales.

Concernant les questions maritimes, les deux parties ont convenu de continuer à mettre en œuvre sérieusement la conception commune de haut niveau sur un meilleur contrôle et une meilleure résolution des différends ; de respecter les intérêts légitimes et légaux de chacune conformément au droit international, en particulier la CNUDM de 1982 ; et de collaborer avec les pays de l’ASEAN pour promouvoir les négociations afin d’élaborer un Code de conduite en Mer Orientale (COC) substantiel, efficace et efficient conformément au droit international, à la CNUDM de 1982, et de construire ensemble un environnement pacifique, stable et favorable pour le développement de chaque pays et de la région.

En conclusion, les résultats très importants de ce voyage de travail contribueront à concrétiser davantage la conception commune des hauts dirigeants des deux Partis et des deux pays en des projets, des ouvrages et des produits de coopération concrets et substantiels, apportant des valeurs dont les peuples et les entreprises des deux pays seront les principaux bénéficiaires ; amenant les relations entre les deux Partis et les deux pays, le Vietnam et la Chine, à se développer de manière de plus en plus stable, saine et substantielle, contribuant à la paix, à la coopération et au développement dans la région et dans le monde.

VNA/CVN