La tournée du Premier ministre en Chine : un message fort de coopération du Vietnam

Le Premier ministre Pham Minh Chinh se rendra en Chine du 31 août au 1 er septembre pour participer au Sommet de l’Organisation de coopération de Shanghai (OCS) 2025, une première pour un haut dirigeant vietnamien. Ce déplacement marque un signal fort de coopération bilatérale.

À l’invitation du gouvernement chinois, le Premier ministre Pham Minh Chinh participera au Sommet de l’Organisation de coopération de Shanghai (OCS) 2025 en tant qu’invité du pays hôte et mènera des activités de travail en Chine du 31 août au 1er septembre 2025. Il s’agira de la première participation d’un haut dirigeant vietnamien à un sommet de l’OCS. Ce déplacement revêt une signification importante et transmet un message fort de coopération de la part du Vietnam.

Lors d’une interview accordée à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA), l’ambassadeur du Vietnam en Chine, Pham Thanh Binh, a affirmé que cet événement illustre la position et le prestige international croissants du Vietnam, régulièrement invité à participer à des conférences de mécanismes et d’organisations multilatéraux dont il n’est pas membre, tels que le G7, le G20, le BRICS et l’OCS.

En outre, la participation et l’intervention du Premier ministre vietnamien au Sommet élargi de l’OCS, offrent à Hanoï l’occasion de mettre en avant ses acquis socio-économiques, d’affirmer sa volonté d’une croissance rapide et durable, de partager ses points de vue sur les questions communes, tout en réaffirmant son attachement au multilatéralisme, aux principes fondamentaux de la Charte des Nations unies et au droit international, a-indiqué l’ambassadeur, précisant que cette participation s’inscrit dans la mise en œuvre de la Résolution 59-NQ/TW du Politburo sur l’intégration internationale et dans la vision définie au XIIIᵉ Congrès national du Parti.

L’agenda riche et les rencontres bilatérales du Premier ministre dans le cadre de sa participation au sommet permettront d’élargir les échanges et la coopération, de promouvoir l’image du pays et d’affirmer le rôle du Vietnam aujourd’hui, tout en renforçant les partenariats économiques, commerciaux et d’investissement avec les partenaires eurasiens, et en transmettant le message de la détermination et des orientations stratégiques du Vietnam dans la nouvelle ère.

S’agissant des activités de travail du Premier ministre en Chine, Pham Thanh Binh a indiqué que le voyage d’affaires du Premier ministre Pham Minh Chinh en Chine intervient alors que les relations Vietnam - Chine connaissent un essor remarquable, marquées par le 75ᵉ anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques et l’Année des échanges humanistes Vietnam - Chine 2025.

Il s’agit de son deuxième déplacement en Chine cette année, axé sur la mise en œuvre des perceptions communes stratégiques de haut niveau visant à approfondir le Partenariat de coopération stratégique intégrale et à bâtir une Communauté d’avenir partagé Vietnam - Chine de portée stratégique. Le Premier ministre sera reçu par le secrétaire général du PCC et président chinois, Xi Jinping, et devrait avoir de nombreuses rencontres avec des responsables chinois ainsi qu’avec de grands groupes et entreprises du pays. Le chef du gouvernement vietnamien rencontrera également la communauté vietnamienne en Chine.

L’ambassadeur vietnamien s’est enfin déclaré convaincu que, grâce à l’esprit de détermination et de proactivité dans la politique extérieure, le voyage d’affaires du Premier ministre Pham Minh Chinh en Chine sera un franc succès, constituant un nouvel éclat dans la phase d’essor actuel des relations Vietnam - Chine.

VNA/CVN