Panorama des moyens navals au service de la souveraineté maritime

À l’occasion du 80 e anniversaire de la Révolution d’Août et de la Fête nationale, une parade navale historique dévoile les forces armées vietnamiennes en pleine puissance.

Photo : VNA/CVN

Le matin du 2 septembre, une première parade navale d’envergure a eu lieu, mobilisant la Marine populaire du Vietnam, la Garde côtière, les Forces frontalières, ainsi que les milices navales, accompagnées de matériels modernes et variés. Ces forces constituent des piliers essentiels dans la gestion et la protection globale de notre souveraineté maritime sacrée.

Les images de cette démonstration militaire ont été retransmises depuis la base militaire de Cam Ranh, province de Khanh Hoa vers la place Ba Dinh à Hanoï, où se déroulait le défilé militaire et civil.

Partant de modestes embarcations armées, les forces armées vietnamiennes déployées en mer disposent aujourd’hui d’une large gamme d’engins performants : les aéronefs de surveillance maritime : incluant l’impressionnant DHC‑6, véritable "œil dans le ciel", capable de décoller et d'atterrir sur l’eau, utilisé pour la reconnaissance, la surveillance, les missions de secours médical d’urgence et les opérations SAR en mer ; les hélicoptères de lutte anti-sous-marine (ASW) : notamment le Ka‑28, doté de deux turbines puissantes, de systèmes de guidage automatique et d’équipements spécialisés pour détecter et détruire sous-marins ainsi que navires ennemis, de jour comme de nuit ; les sous-marin diésel-électrique Kilo 636 : surnommé "trou noir des océans", il incarne la fierté de la Marine populaire vietnamienne.

Photo : VNA/CVN

Capable d’engager des cibles terrestres, de surface et sous-marines, il est équipé de missiles modernes et d’un système avancé de furtivité.

Il s’agissait aussi du frégate lance-missiles Gepard 3.9 : navire rapide et résistant aux vagues extrêmes (jusqu’au niveau 12), il est autonome en opération ou en coordination avec d’autres unités pour neutraliser des cibles maritimes, aériennes ou terrestres ; de la corvette de lutte anti-sous-marine de classe 159 : navire puissant équipé de canons AK‑726, tubes lance-torpilles et roquettes, conçus pour traquer et neutraliser les sous-marins ennemis tout en assurant la protection des forces navales ; des patrouilleurs lance-missiles 1241RE : avec une vitesse maximale de 43 nœuds et armés de missiles, canons automatiques, défense anti-aérienne et radars de longue portée, ces bâtiments sont extrêmement réactifs et combatifs ; des vedettes lance-missiles rapides 1241.8 : appelées "foudre", ces navires ultrarapides (jusqu’à 43 nœuds) peuvent suivre 15 cibles en simultané et verrouiller 3 à 5 cibles à la fois grâce à leur radar sophistiqué.

Photo : VNA/CVN

C’étaient le navire de canon TT‑400TP : capable de rester à la mer pendant 30 jours et parcourir 2.200 milles marins, équipé de systèmes d’armement modernes contre les menaces aériennes, maritimes et terrestres, il effectue également des missions de patrouille. ; les patrouilleurs polyvalents de la Garde côtière : dotés d’armements et d’équipements de pointe, ces navires sont conçus pour des opérations autonomes prolongées dans toutes les conditions météo.

Ils interviennent dans la lutte contre les incursions étrangères, la surveillance, les missions SAR et la diplomatie navale ; les unités de la surveillance des pêches - classes KN290, KN390 : patrouilleurs hautement automatisés, équipés pour lutter contre la pêche illégale, sensibiliser les pêcheurs, contrôler et prendre des mesures selon la loi vietnamienne et les conventions internationales ; la flottille SPA‑4207 de la Garde-frontière maritime : embarcations rapides dédiées à la surveillance côtière, au secours en mer et à la sécurité maritime et les milices navales prêtes à l’action, navires de sauvetage polyvalents et unités de soutien : ensemble, ils illustrent la résilience et l’efficacité de nos forces armées en mer.

Cette parade navale, organisée à l’occasion de la célébration du 80e anniversaire de l’indépendance nationale, a mis en lumière la transition d’une marine naissante vers une force armée maritime moderne, technologiquement sophistiquée et pleinement opérationnelle. Elle incarne la volonté de protéger fermement notre souveraineté maritime dans ce nouveau chapitre stratégique de l’histoire nationale.

VNA/CVN