La force de l’unité nationale resplendit en ce jour de Fête nationale
À l’aube du 80e anniversaire de la Fête nationale du Vietnam, Hanoï vibre d’une atmosphère festive et pleine d’enthousiasme. Les rues s’illuminent et les habitants se rassemblent avec fierté pour célébrer cet événement historique, dans une ambiance joyeuse et solennelle, en prélude au grand défilé militaire et populaire.
|Des habitants attendent le défilé militaire et populaire dans la rue Kim Ma à Hanoï.
|Des personnes se sont rassemblées pendant la nuit du 1er septembre pour attendre le défilé qui se tient solennellement le matin du 2 septembre.
|Les habitants attendent ensemble le grand meeting pour célébrer le 80e anniversaire de la Fête nationale.
|Des "guerriers silencieux" œuvrent discrètement aux côtés des habitants pour collecter les déchets.
|Les gens se sont mêlés aux drapeaux rouges à étoile jaune, impatients d’assister au grand défilé célébrant le 80ᵉ anniversaire de la Fête nationale.
|Vue aérienne de la place Ba Dinh (Hanoï) lors du grand fête du 80e anniversaire de la Fête nationale.
Texte : Hoàng Phuong/CVN
Photos : VNA/CVN