La force de l’unité nationale resplendit en ce jour de Fête nationale

À l’aube du 80e anniversaire de la Fête nationale du Vietnam, Hanoï vibre d’une atmosphère festive et pleine d’enthousiasme. Les rues s’illuminent et les habitants se rassemblent avec fierté pour célébrer cet événement historique, dans une ambiance joyeuse et solennelle, en prélude au grand défilé militaire et populaire.