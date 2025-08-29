La Nouvelle-Zélande considère le Vietnam comme un "partenaire très important"

La Nouvelle-Zélande considère le Vietnam comme un partenaire très important, notamment compte tenu du rôle moteur du Vietnam au sein de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) et de sa participation active à divers accords multilatéraux, a affirmé le président de la Chambre des représentants de Nouvelle-Zélande, Gerry Brownlee.

Le président de la Chambre des représentants de Nouvelle-Zélande a fait cette déclaration lors d’une interview à la presse vietnamienne à l’occasion de sa visite officielle au Vietnam. Voici l'interview dans son intégralité :

Cette année, le Vietnam et la Nouvelle-Zélande célèbrent le 50e anniversaire de leurs relations diplomatiques et ont élevé leurs liens au rang de partenariat stratégique global. Que représente, selon vous, cette étape importante et comment la voyez-vous bénéficier à la coopération bilatérale dans les années à venir ? Quels sont les domaines de collaboration prioritaires pour les deux pays actuellement ?

La Nouvelle-Zélande considère le Vietnam comme un partenaire très important, notamment en raison de son rôle moteur au sein de l’ASEAN et de divers autres accords multilatéraux conclus dans cette région du monde.

Et bien sûr, sur la scène internationale plus large, les pays qui entretiennent des relations amicales ont tendance à avoir une voix plus forte que ceux qui sont un peu plus découragés. Sur le plan politique, nous considérons donc cette amitié très précieuse qui s’est développée au cours de ces 50 ans, à un point tel que nous pouvons aujourd’hui nous demander comment aller plus loin. Ce partenariat stratégique global repose sur l’idée que, sur presque tous les aspects de la gouvernance, nous avons un accord qui reconnaît un avantage mutuel.

De plus, nos deux pays sont des commerçants internationaux et nous avons l’objectif très modeste de porter le commerce bilatéral entre nos deux pays à environ 3 milliards de dollars d’ici 2030. Nous ne sommes qu’un pays de 5 millions d’habitants, nous ferons donc de notre mieux pour atteindre cet objectif. Comme je l’ai dit, je pense que c’est modeste, je pense que nous pouvons faire mieux. Cela signifie également que les liens interpersonnels seront renforcés et renforcés.

Nous examinerons donc diverses mesures qui permettront à davantage de Vietnamiens de venir en Nouvelle-Zélande pour étudier, se former ou exercer des activités commerciales. Le Vietnam fera de même pour la Nouvelle-Zélande. En résumé, il s’agit d’un rapprochement considérable entre les deux pays, fruit de la confiance établie au cours de ces 50 années.

Comment évaluez-vous les avancées notables en matière de coopération parlementaire entre les deux pays ces dernières années ? Que peuvent faire les deux parlements pour renforcer les échanges et partager leurs expériences en matière de législation et de contrôle, afin d’approfondir la coopération parlementaire ?

Les parlements du monde entier sont importants. Quel que soit votre système politique, le Parlement est le lieu où la voix du peuple est entendue, ce qui, de ce point de vue, est extrêmement important. En Nouvelle-Zélande, nous avons un parlement très ouvert, où de nombreux partis politiques sont représentés, ce qui représente une grande diversité d’opinions. Mais dans une population de 105 millions d’habitants, comme au Vietnam, les opinions sur des sujets très divers sont nombreuses.

Il est donc essentiel d’avoir un parlement où ces opinions peuvent être exprimées, et où les décisions prises par le gouvernement peuvent être ratifiées ou révoquées. Les processus seront donc différents, mais nous veillerons néanmoins à ce que nos bureaucrates, au sein du Parti et du Parlement, soient aussi coopératifs que possible.

Le Vietnam et la Nouvelle-Zélande collaborent étroitement au sein de plateformes mondiales et régionales telles que l’ASEAN+, l’APEC et l’ASEM, et sont également membres d’accords commerciaux majeurs, notamment l’ANZFTA, le CPTPP et le RCEP. Selon vous, comment ces cadres contribuent-ils à faire progresser les relations économiques et commerciales tout en préservant nos intérêts stratégiques communs ?

Comme je l’ai dit au début, le Vietnam, du point de vue de la Nouvelle-Zélande, est un partenaire très fiable dans cette région du monde pour les activités liées aux accords multilatéraux que nous avons conclus. Si l’on observe la situation mondiale actuelle, notamment avec l’une des plus grandes économies du monde, voire la plus grande, qui se restructure par le biais de droits de douane et d’autres mesures similaires, cela a des répercussions sur tous les autres pays.

Il est donc essentiel pour la Nouvelle-Zélande d’entretenir des relations solides avec les pays de cette région du monde. Nous considérons également le Vietnam comme un leader stratégique dans la région. Vous nourrissez de grandes ambitions de croissance économique.

La croissance est le moyen d’améliorer le bien-être des populations de tout pays. Nous cherchons donc, je suppose, à bien des égards, à tirer des leçons de la manière dont vous parvenez à des taux de croissance aussi importants dans un monde qui est actuellement confronté à de nombreux défis.

Votre visite coïncide avec les préparatifs du Vietnam pour le 80e anniversaire de son indépendance. En repensant à ces 80 dernières années, quelles sont, selon vous, les réalisations les plus marquantes du Vietnam en matière de développement ?

Je voudrais tout d’abord dire qu’être ici à quelques jours d’une célébration est une expérience inoubliable.

Il me semble donc qu’ici, dans cette ville, et je suis sûr que c’est le cas dans tout le pays, l’enthousiasme des citoyens à célébrer cette indépendance, à contribuer à affirmer que le Vietnam est une nation indépendante qui a beaucoup à offrir au monde, est palpable. On le ressent dans les rues, à la beauté des drapeaux et de tout le reste, à la façon dont les gens s’habillent : c’est un moment passionnant. Et être ici pour cela, pour le constater, est un privilège particulier pour nous.

Je pense que si l’on considère les difficultés rencontrées par le Vietnam après 1945, notamment les différentes guerres et, bien sûr, le conflit Nord-Sud, etc. Ce sont des choses que nous avons étudiées pendant mon enfance avec Heidegger et Sanders. Donc, voir cette fin et donner naissance à ce nouveau phénomène, celui d’un Vietnam pacifique, en pleine croissance et tourné vers le peuple, je pense que c’est une immense réussite pour les gens d’ici.

Tout cela prend du temps. Si l’on regarde en arrière depuis 1972, quel changement extraordinaire a eu lieu dans ce pays et maintenant, les niveaux de croissance très ambitieux sont atteints. On sent que ce pays est bien plus près d’augmenter massivement son PIB par habitant et, par conséquent, le bien-être de sa population. Et c’est cette dynamique constante, je pense, au cours de ces années que nous trouvons le plus impressionnant.

La Nouvelle-Zélande a récemment augmenté de 56% le nombre de bourses pour les étudiants vietnamiens. À l’avenir, quelles mesures la Nouvelle-Zélande prendra-t-elle pour attirer davantage d’étudiants vietnamiens et approfondir les échanges universitaires et la coopération éducative entre nos deux pays ?

Tout d’abord, la Nouvelle-Zélande est un pays pacifique. Nous sommes assez loin du Vietnam, mais nous avons une population vietnamienne en Nouvelle-Zélande. Peu nombreuse, mais très représentative du pays. Nous avons également des universités et un système politique en Nouvelle-Zélande.

Elles se classent toutes parmi les 2% les plus performantes au monde. La qualité de l’éducation offerte en Nouvelle-Zélande est donc excellente. L’objectif de la Nouvelle-Zélande en offrant ces bourses est de garantir la présence de personnes qui prendront part aux futurs dirigeants du pays.

Elles gardent de bons souvenirs de leur séjour en Nouvelle-Zélande et qui ont pu tirer parti de leur éducation pour accomplir de meilleures choses, non seulement pour ce pays, mais probablement aussi pour nous. Dans cette délégation, je suis accompagné de Lam Pham, d’origine vietnamienne et membre du Parlement néo-zélandais. Le Vietnam est donc bien représenté en Nouvelle-Zélande, compte tenu de notre faible population.

C’est donc une destination d’études que j’encourage à envisager. Concernant les bourses, si vous souhaitez réellement promouvoir vos propres opportunités de formation, il est essentiel d’en proposer aux personnes qui viennent les consulter et témoigner de leur expérience. Et je m’attends à ce que, à mesure que le Partenariat stratégique global prendra de l’ampleur, ces bourses soient maintenues, peut-être à des niveaux plus élevés.

Concernant les questions régionales et mondiales telles que le maintien de la paix, la réponse au changement climatique et le développement durable, comment, selon vous, les deux pays pourraient-ils coopérer plus étroitement pour contribuer à la promotion de la paix, de la stabilité et de la prospérité dans la région et dans le monde ?

L’engagement des dirigeants vietnamiens en faveur d’une politique étrangère indépendante, sans parti pris, tend à se prêter aux objectifs de maintien de la paix à travers le monde. La Nouvelle-Zélande a déployé des soldats de la paix sur, je crois, 32 zones de conflit différentes. Certains d’entre eux sont présents depuis très longtemps. Nous sommes présents dans le désert du Sinaï depuis 1972 et nous coopérons avec de nombreux pays dans ce domaine.

Nous avons des Néo-Zélandais sur les Golden Heights, à la frontière avec la Syrie et la Jordanie. C’est également un engagement de longue date. Et il y en a beaucoup d’autres. Nous avons des soldats au Soudan et dans de nombreux endroits du monde où des conflits ont eu lieu. Et si l’on observe le monde, on espère que ce genre de situations se multipliera si une résolution pacifique est trouvée aux conflits israélo-palestinien et russo-ukrainien. Les forces de maintien de la paix auront un rôle à jouer dans ces situations.

Je pense donc qu’au niveau international, on recherchera des pays profondément engagés en faveur de la paix. Car malheureusement, la paix est indissociable de la capacité à dissuader les actions indésirables et à garantir un niveau de sécurité élevé. Il y a donc de nombreuses perspectives pour le Vietnam.

VNA/CVN