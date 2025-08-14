Hanoï annonce un plan de déviation de la circulation pour le défilé de la Fête nationale

Le police de Hanoï a annoncé un plan de déviation de la circulation pour faciliter les événements marquant le 80 e anniversaire de la Révolution d'Août (19 août 1945-2025) et la Fête nationale (2 septembre 1945-2025).

Photo : VNA/CVN

La cérémonie commémorative, qui comprend un défilé des forces armées et civiles (code A80), doit commencer à 06h30 le 2 septembre. En préparation, les organisateurs effectueront une première répétition conjointe le 21 août à 20h00, une seconde le 24 août à 20h00, et une révision préliminaire à 20h00. Le spectacle aura lieu le 27 août à 17h00 et la répétition finale le 30 août à 06h30.

Afin d'assurer la sécurité des célébrations, la circulation sera totalement restreinte sur de nombreuses rues du centre-ville à des heures précises : de 17h00 le 21 août à 3h00 le 22 août ; de 17h00 le 24 août à 3h00 le 25 août ; de 17h00 le 27 août à 3h00 le 28 août ; de 18h00 le 29 août à 15h00 le 30 août ; et de 18h00 le 1er septembre à 15h00. Le 2 septembre.

Pendant ces périodes, la circulation sera totalement interdite à tous les véhicules, à l'exception de ceux munis de badges de sécurité ou servant aux célébrations, dans des dizaines de rues, notamment Hoàng Hoa Tham, Thuy Khuê, Mai Xuân Thuong, Quan Thanh, Phan Dinh Phung, Hùng Vuong, Thanh Niên, Kim Ma, Liêu Giai, Trang Tiên, Ngô Quyên, Lang Ha et Giang Vo.

La circulation sera temporairement interdite à tous les véhicules sur les routes du périphérique 1, ainsi qu'à certains types de véhicules sur plusieurs rues des périphériques 2 et 3, ainsi que sur certaines rues du périphérique 3 en direction de la périphérie.

La police de Hanoï recommande aux personnes venant d'autres provinces se rendant dans la capitale pour les célébrations d'utiliser les autocars ou les transports en commun, de suivre les instructions des agents de la circulation et de consulter à l'avance les informations sur la circulation liées à l'événement sur le site web officiel : https://a80.hanoi.gov.vn.

Le ministère a également demandé au Service municipal de la construction, à la Société des transports de Hanoï et à la Société des chemins de fer du Vietnam d'augmenter les services de transport public de passagers pour amener les personnes des zones périphériques vers le centre-ville, d'ajouter des panneaux de signalisation pour guider les flux de circulation et d'ajuster les itinéraires de bus si nécessaire.

VNA/CVN