Grâce à l'UKVFTA, les produits vietnamiens envahissent les rayons britanniques

Photo : VNA/CVN

Les données du Département général des douanes montrent qu'au cours des 11 premiers mois de cette année, les échanges commerciaux entre le Vietnam et le Royaume-Uni ont atteint plus de 7,7 milliards d'USD, soit une augmentation de 18,1% par rapport à l'année précédente, le Vietnam enregistrant un excédent de plus de 6,1 milliards d’USD, soit une augmentation de 21,4%. La valeur des exportations de produits vietnamiens vers le Royaume-Uni a atteint plus de 6,9 milliards d’USD, soit 19,5% de plus qu'au cours de la même période.

De nombreux produits "made in Vietnam", comme les vêtements, les chaussures, les outils, les équipements, les aliments et les légumes, sont disponibles dans de grandes chaînes de supermarchés britanniques réputées. Par ailleurs, les produits vietnamiens sont également vendus en grande quantité et sont très diversifiés dans les supermarchés vietnamiens et les supermarchés spécialisés dans les produits asiatiques.

La présence de produits vietnamiens dans les rayons des supermarchés britanniques est un signe encourageant, montrant qu'ils sont de plus en plus populaires auprès des consommateurs et trouvent leur place sur le marché britannique, qui recherche des sources d'approvisionnement diversifiées depuis le retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne, a fait savoir Hoàng Lê Hang.

Photo : VNA/CVN

Les exportations du Vietnam, en particulier les produits agricoles, ont maintenu une bonne croissance ces trois dernières années, en partie grâce à la mise en œuvre de l'accord de libre-échange Vietnam - Royaume-Uni (UKVFTA), qui a immédiatement éliminé 94% des 547 lignes tarifaires sur les fruits et légumes, créant un avantage compétitif pour de nombreux produits agricoles vietnamiens par rapport aux produits similaires provenant de pays qui n'ont pas d'accord de libre-échange avec le Royaume-Uni, a dit Hoàng Lê Hang.

Évaluant les perspectives du commerce Vietnam - Royaume-Uni dans les temps à venir, Hoàng Lê Hang a déclaré que le commerce bilatéral avait un potentiel de croissance régulière, stimulé par l'UKVFTA, la forte croissance économique du Vietnam et l'augmentation de la demande de biens et de services dans les deux pays.

En particulier, l'adhésion du Royaume-Uni au CPTPP ouvre de nouvelles perspectives de croissance pour les exportations vietnamiennes. Cet accord, en facilitant l'accès au marché britannique et en reconnaissant mutuellement les normes, offre aux entreprises vietnamiennes de nouvelles opportunités de développement.

L'adhésion du Royaume-Uni et d'autres pays développés au CPTPP stimulera considérablement la croissance économique du Vietnam en favorisant des normes élevées de libre-échange et de coopération économique.

Les entreprises vietnamiennes bénéficieront d'un accès élargi à de nouveaux marchés, de la réduction des coûts de production, de l'adoption de meilleures pratiques, de la promotion des capacités de production et de l’amélioration de la qualité de la chaîne d’approvisionnement, renforçant ainsi leur compétitivité sur la scène internationale, en particulier dans les exportations clés.

Photo : VNA/CVN

En tant que l'un des plus grands et des plus développés centres financiers mondiaux, regroupant un grand nombre de banques d'investissement, de compagnies d'assurance, de fonds d'investissement et d'autres institutions financières, le Royaume-Uni offre aux investisseurs vietnamiens une multitude d'opportunités de diversification de leurs portefeuilles, notamment dans les domaines de la technologie, de la finance, des énergies renouvelables et des infrastructures vers le développement durable.

Selon Hoàng Lê Hang, les entreprises vietnamiennes souhaitant développer leurs exportations agricoles vers le Royaume-Uni doivent s'adapter aux attentes des consommateurs en privilégiant les produits biologiques et durables. Pour y parvenir, elles doivent mener des études de marché approfondies, obtenir les certifications requises et communiquer sur leurs pratiques agricoles respectueuses de l'environnement.

Elle a souligné que le CPTPP exige que les membres se conforment à des normes élevées en matière de protection de la propriété intellectuelle, d'emploi, de protection de l'environnement et de gestion d'entreprise, obligeant les entreprises vietnamiennes à garantir que leurs produits répondent à des normes stables, ainsi qu'à bien organiser la chaîne d'approvisionnement et à répondre aux normes du CPTPP et aux tendances mondiales en matière de commerce vert et équitable afin de maintenir leur compétitivité dans le nouveau contexte.

Hoàng Lê Hang a déclaré que même si l'adhésion du Royaume-Uni au CPTPP ouvre de nouvelles perspectives pour le Vietnam, elle implique également des défis majeurs. Les entreprises vietnamiennes devront faire face à une concurrence accrue, respecter des normes élevées en matière de qualité et s'adapter à un environnement réglementaire complexe.

Elle estime que s'il existe une stratégie raisonnable et une réforme approfondie, le Vietnam pourra profiter de ces opportunités pour se développer de manière plus durable dans le contexte économique mondial.

VNA/CVN