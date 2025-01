2025 : l'année de l'accélération et du bond économique

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a récemment ordonné aux ministères, agences et localités de mettre en œuvre de manière résolue et efficace trois percées stratégiques, six missions prioritaires et douze groupes de solutions principales pour atteindre une croissance économique à deux chiffres cette année.

>> Forum sur les scénarios économiques du Vietnam à Hanoï

>> Croissance économique de Bà Ria-Vung Tàu au plus haut depuis dix ans

>> reportlinker.com donne des prévisions de croissance optimistes pour l'économie vietnamienne

Photo : VNA/CVN

L'année 2025 est envisagée comme une année d'accélération et de percée, établissant une base solide pour la mise en œuvre du plan de développement socio-économique du Vietnam pour la période 2026-2030.

Des bases solides

Avec de nombreux résultats et bases importants obtenus l'année précédente, 2024 s'est révélée être une année charnière, préparant l'économie vietnamienne à un bond en avant.

Malgré l'impact significatif du super typhon Yagi et les instabilités économiques mondiales, l'économie vietnamienne a fait preuve de résilience. Le taux de croissance économique du pays en 2024 est estimé à plus de 7%, plaçant le Vietnam parmi les rares nations à enregistrer une forte croissance dans la région et dans le monde.

Les organisations internationales ont salué ces résultats et ajusté leurs prévisions pour le Vietnam de manière de plus en plus optimiste. Standard Chartered a relevé sa prévision de croissance pour 2024 à 6,8% ; VinaCapital prévoit une croissance du PIB de 6,5% pour 2024 et 2025 ; HSBC a revu ses prévisions à la hausse, à 7% ; et le FMI à 6,8%. Les entreprises ont également retrouvé confiance dans les perspectives économiques. La valeur de la marque nationale du Vietnam en 2024 atteint 507 milliards d'USD, se classant au 32ᵉ rang sur 193 pays, soit une hausse d’un rang par rapport à 2023.

L'inflation a été maintenue en dessous de 4%, un résultat remarquable compte tenu de la hausse des salaires à partir du 1er juillet 2024 et de l'ajustement des prix de certains biens et services.

Les exportations et importations se sont démarquées comme l'un des principaux moteurs de la croissance économique, avec un chiffre d'affaires total atteignant un record de près de 800 milliards d'USD, soit une augmentation de 15% par rapport à l'année précédente, dépassant de près de trois fois les objectifs fixés.

"La structure des produits exportés continue de s'améliorer de manière positive, avec une réduction des exportations de matières premières et une augmentation des produits transformés et industriels. Cela permet aux produits vietnamiens de s'intégrer davantage aux chaînes de production et d'approvisionnement mondiales", a déclaré Phan Thi Thang, vice-ministre de l'Industrie et du Commerce.

La balance commerciale a marqué en 2024 sa neuvième année consécutive d'excédent commercial, atteignant près de 25 milliards d'USD. Cet excédent significatif a contribué à renforcer les réserves de change, stabiliser le taux de change et maintenir des indicateurs macroéconomiques stables.

L'industrie vietnamienne a connu une reprise impressionnante, enregistrant une croissance spectaculaire de 8,4%. Parmi les secteurs moteurs, celui de la transformation et de la fabrication a progressé de près de 10%, jouant un rôle clé dans la stimulation de la croissance macroéconomique.

Photo : VNA/CVN

Le processus d'intégration économique internationale a été mené de manière cohérente et efficace. Le Vietnam a réussi à ouvrir de nouveaux marchés potentiels au Moyen-Orient et en Afrique, notamment grâce à la signature de l'Accord de Partenariat Économique Global (CEPA) avec les Émirats Arabes unis après un délai de négociation record de 16 mois. Cet accord marque une nouvelle étape dans l'ouverture du Vietnam au marché mondial.

Dans un contexte de défis multiples, les politiques financières et monétaires ont significativement contribué au développement économique. Des mesures d’exonération, de réduction et de report des taxes, frais, redevances et loyers fonciers ont été mises en place en 2024 et seront poursuivies en 2025. Ces politiques, d'une ampleur et d'un champ d'application importants, ont permis de soutenir efficacement les activités de production et d'affaires, de créer des emplois, de maîtriser l'inflation, de stabiliser l'économie et de garantir la protection sociale.

En 2024, le ministère des Finances a pris l'initiative de proposer des mesures supplémentaires aux autorités compétentes pour poursuivre les politiques de soutien fiscal. Cela inclut des exonérations, réductions et reports d’impôts et de loyers fonciers, représentant un soutien global estimé à 191.000 milliards de dôngs.

Photo : Hông Dat/VNA/CVN

Les recettes budgétaires pour 2024 sont estimées à 2.025,4 milliers de milliards de dôngs, soit une hausse de 19,1% par rapport aux prévisions et de 15,5% par rapport à 2023. Ces ressources supplémentaires permettront de financer les réformes des politiques salariales, de répondre aux urgences et de renforcer les investissements dans le développement et la protection sociale.

"Ces quatre dernières années, les recettes budgétaires de l'État ont toujours dépassé le niveau de l'année précédente, atteignant plus de 1.000.000 milliards de dôngs par an. Cela représente un effort considérable et un succès dans la gestion des politiques budgétaires. Grâce à cela, nous disposons des ressources nécessaires pour investir dans les aéroports, les ports maritimes, construire des infrastructures telles que les autoroutes sur l'axe Nord-Sud, et mettre en œuvre des politiques de protection sociale", a déclaré le vice-Premier ministre Hô Duc Phoc.

En 2024, la gestion des politiques monétaires a significativement contribué à stabiliser l'économie macroéconomique, maîtriser l'inflation et soutenir la liquidité des institutions financières, tout en maintenant la stabilité des marchés monétaires et des changes.

La Banque d'État a activement suivi les évolutions économiques mondiales et nationales pour mettre en œuvre un ensemble cohérent de mesures, facilitant l'accès des entreprises et des citoyens aux crédits bancaires. Ces actions ont permis de relancer les activités de production et de commerce, tout en favorisant la croissance économique, en maîtrisant l'inflation et en garantissant la sécurité du système bancaire.

Selon les rapports des banques commerciales, les taux d'intérêt sur les prêts ont continué de baisser, enregistrant une réduction moyenne d'environ 0,96 % par an par rapport à fin 2023. Cette baisse reflète les efforts continus pour soutenir les entreprises et les ménages, tout en assurant un environnement financier stable.

Priorité à la promotion de la croissance

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné que 2025 sera une année de "l'accélération et de la percée", avec pour objectif d'atteindre les meilleurs résultats possibles en matière de réalisations et d'indicateurs fixés dans le plan quinquennal 2021-2025.

Photo : Duong Giang/VNA/CVN

Parallèlement, il faudra rationaliser l'organisation administrative. Dans ce processus, les tâches doivent être maintenues et exécutées jusqu'à leur achèvement, sans interruption des activités opérationnelles.

La réorganisation des structures administratives permettra de réduire les effectifs, les dépenses récurrentes, qui représentent actuellement environ 68% des dépenses totales du budget national, et d'éviter les chevauchements dans l'exécution des missions des différents ministères et agences.

Selon le ministre du Plan et de l'Investissement, Nguyên Chi Dung, la priorité pour 2025 sera de concentrer les ressources sur les pôles de croissance, les régions motrices et les corridors économiques. Ces zones deviendront des leviers de développement et diffuseront leur dynamisme vers d'autres régions du pays. En outre, il s'agira de poursuivre les recherches et les propositions sur le développement de nouveaux modèles économiques, de secteurs émergents et de moteurs de croissance innovants.

Concernant les orientations et tâches à venir, un représentant de la Banque d'État a indiqué que l'institution ajusterait les taux d'intérêt en fonction de l'évolution du marché, de la macroéconomie et de l'inflation, tout en respectant les objectifs de politique monétaire. La Banque suivra de près l'évolution du marché pour gérer le taux de change de manière flexible et coordonner efficacement les outils de politique monétaire, contribuant ainsi à la maîtrise de l'inflation et à la stabilité économique.

Par ailleurs, elle continuera à surveiller et à diriger les institutions financières afin de garantir une croissance du crédit sûre et efficace, en orientant les prêts vers les secteurs de production et de commerce, les domaines prioritaires et les moteurs de croissance stratégiques définis par le gouvernement et le Premier ministre.

VNA/CVN