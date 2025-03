La République tchèque souhaite renforcer sa coopération en matière de défense avec le Vietnam

La République tchèque et le Vietnam disposent d’un grand potentiel pour promouvoir et renforcer leur coopération bilatérale en matière de défense et la République tchèque souhaite intensifier sa coopération dans l’industrie de la défense avec le Vietnam, selon son vice-ministre de la Défense, Daniel Blazkovec.