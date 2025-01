Entrevue entre le PM Pham Minh Chinh et le président du Sénat tchèque

Photo : VNA/CVN

Milos Vystrcil a salué les réalisations socio-économiques du Vietnam et son rôle croissant sur la scène internationale. Selon le président du Sénat tchèque, le Vietnam occupe toujours une place particulière pour la République tchèque. Il a affirmé que le Vietnam est l'un des principaux partenaires importants de son pays en Asie du Sud-Est, exprimant sa conviction que cette visite contribuerait à créer une base solide pour porter les relations entre les deux pays à une nouvelle hauteur dans l'avenir.

De plus, il a affirmé que le partenariat stratégique ouvrirait de nouvelles opportunités de coopération, notamment dans les domaines de l'économie, de la formation et de l'éducation, de la défense, etc.

Les deux parties ont convenu de renforcer les échanges de délégations à tous les niveaux, notamment ceux de haut niveau et les échanges entre les peuples; de coopérer dans l'éducation, le tourisme et l'emploi.

Le Premier ministre a proposé au Sénat tchèque de soutenir l'octroi de quotas de travail au Vietnam, créant ainsi les conditions permettant aux détenteurs de passeports ordinaires de visiter et de voyager en République tchèque.

Les deux dirigeants ont convenu de soutenir le renforcement des échanges de délégations entre les organes législatifs des deux pays, dans le but de partager leurs expériences en matière d'élaboration de politiques et de législation.

À cette occasion, le Premier ministre Pham Minh Chinh a transmis l'invitation officielle du président de l'Assemblée nationale, Trân Thanh Mân au président du Sénat, Milos Vystrcil d'effectuer bientôt une visite au Vietnam.

Pour concrétiser le partenariat stratégique, Pham Minh Chinh a proposé d'établir des mécanismes de coopération approfondis et de préparer la 8ᵉ session du Comité intergouvernemental sur la coopération économique. Il a exprimé le souhait que le Sénat tchèque soutienne les accords de coopération bilatéraux et encourage les investissements dans les domaines où les deux pays possèdent des atouts.

Photo : VNA/CVN

Le président du Sénat tchèque, Milos Vystrcil, a salué le potentiel du Vietnam en tant que marché clé en Asie du Sud-Est, attirant un nombre croissant d'entreprises tchèques souhaitant investir et se développer. Il s'est engagé à encourager les autres pays européens à ratifier rapidement l'Accord de protection des investissements entre le Vietnam et l'Union européenne (EVIPA).

Les deux parties ont affirmé leur volonté de continuer à se coordonner étroitement, à partager leurs expériences et à se soutenir mutuellement au sein des forums multilatéraux, régionaux et internationaux interparlementaires, afin de contribuer à la paix, à la coopération et au développement dans la région et dans le monde.

Concernant les questions régionales et internationales d'intérêt commun, notamment la Mer Orientale, le chef du gouvernement vietnamien a appelé le Sénat tchèque à soutenir la position centrale de l'ASEAN. Il a insisté sur l'importance de la paix, de la stabilité, de la sécurité et de la liberté de navigation en Mer Orientale, tout en soutenant le droit international, notamment la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM) de 1982.

À cette occasion, le Premier ministre a remercié les autorités tchèques pour leur soutien à la communauté vietnamienne de 100.000 personnes vivant et travaillant en République tchèque, soulignant ses contributions au développement socio-économique et culturel du pays d'accueil, et son rôle de passerelle entre les deux nations.

Il s'agissait de la dernière activité du Premier ministre Pham Minh Chinh lors de sa visite officielle en République tchèque.

Le même soir, le Premier ministre, son épouse et la délégation de haut rang du Vietnam ont quitté Prague pour la Suisse afin d'assister à la 55e réunion annuelle du Forum économique mondial et de mener des activités bilatérales en Suisse.

VNA/CVN