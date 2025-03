Le président de l'AN reçoit le sénateur américain Steven David Daines

Lors de la rencontre, Trân Thanh Mân a affirmé que le Vietnam attachait une grande importance à ses relations avec les États-Unis et a exprimé l'espoir que les relations bilatérales maintiendraient sa dynamique positive, devenant de plus en plus substantielles et approfondies.

Photo : VNA/CVN

Le plus haut législateur vietnamien a par ailleurs salué le soutien du Congrès américain et de ses membres au développement des relations bilatérales ces dernières années. Il a exhorté le sénateur américain à poursuivre ses efforts pour favoriser la coopération entre les deux parties, en intensifiant les échanges et les contacts à tous les niveaux, y compris entre les organes législatifs des deux pays, et en promouvant la coopération dans des domaines tels que l'économie, le commerce et l'investissement, les sciences et les technologies, l'énergie, le traitement des conséquences de la guerre. Il a souligné que ces efforts profiteraient aux peuples et aux entreprises des deux pays et contribueraient à la paix, à la stabilité et au développement dans le monde.

De son côté, Steven David Daines a exprimé sa joie de visiter le Vietnam pour la première fois et a déclaré être honoré d’être le premier membre du Congrès américain à visiter le Vietnam en 2025. Il s’est dit impressionné par le fort développement du Vietnam ainsi que par la chaleur et l’hospitalité du peuple vietnamien.

Le sénateur américain a affirmé que le Vietnam est un partenaire important des États-Unis dans la région. Il a remercié les dirigeants vietnamiens pour leur engagement dans le renforcement des relations bilatérales et a salué les réalisations des relations Vietnam - États-Unis au cours des 30 dernières années. Il a également exprimé son optimisme quant à l’avenir des relations entre les deux pays.

Approuvant les propositions du président de l’Assemblée nationale sur la promotion des relations bilatérales, Steven David Daines s'est engagé à continuer de contribuer au développement des relations Vietnam - États-Unis, à renforcer les échanges et les visites de parlementaires des deux pays et à étendre et approfondir la coopération économique, commerciale et en matière d’investissement, notamment entre l’État du Montana (États-Unis) et les localités vietnamiennes.

VNA/CVN