Le Premier ministre Pham Minh Chinh rencontre le président tchèque

Le président tchèque Petr Pavel a chaleureusement accueilli la délégation vietnamienne à l'occasion du 75ᵉ anniversaire des relations diplomatiques entre les deux pays (1950-2025). Il a considéré cette visite comme un jalon important pour renforcer les liens bilatéraux et salué le rôle. et la position du Vietnam en Asie-Pacifique. Il a émis son souhait de développer les relations de coopération avec le Vietnam dans tous les domaines.

Pham Minh Chinh a exprimé sa joie de visiter la République tchèque et a félicité le pays pour ses succès socio-économiques et son intégration européenne.

Le Premier ministre vietnamien a réaffirmé que, dans la mise en œuvre de sa politique étrangère d'indépendance, d'autonomie, de diversification et de multilatéralisation des relations internationales, le Vietnam attache une grande importance à ses relations avec les pays d'Europe centrale et orientale, en particulier avec la République tchèque, un partenaire prioritaire.

Renforcer la confiance politique

Les deux dirigeants ont convenu de multiplier les échanges de délégations à tous les niveaux, notamment au plus haut niveau, pour renforcer la confiance politique et la compréhension mutuelle, conformément à l'envergure d'un Partenariat stratégique. À cette occasion, le Premier ministre a transmis une invitation officielle du président vietnamien Luong Cuong au président Petr Pavel pour une visite prochaine au Vietnam.

Les deux parties se sont engagées à mettre pleinement en œuvre l'Accord de libre-échange entre le Vietnam et l'Union européenne (EVFTA) et à augmenter le commerce bilatéral à cinq milliards de dollars dans les années à venir. Elles ont également convenu de faciliter l'accès de leurs produits respectifs aux marchés de l'autre et ont encouragé les entreprises tchèques à investir au Vietnam dans des secteurs tels que la transformation numérique, la pharmacie, l'industrie alimentaire, l'industrie manufacturière, etc.

Ils ont également discuté de mesures pour renforcer la coopération dans des domaines comme la sécurité et la défense, la science et la technologie, l'innovation, l'éducation et la formation, la culture et le sport, la musique, l'échange entre les peuples.

Le président Petr Pavel a salué la décision du Vietnam d'exempter unilatéralement les citoyens tchèques de visa en 2025 et a exprimé son souhait d'ouvrir une ligne aérienne directe entre Hanoï et Prague.

Le président tchèque a également promis d'encourager les pays européens restants à ratifier rapidement l'Accord de protection des investissements Vietnam - UE (EVIPA) et a soutenu la suppression du "carton jaune" imposé par l'UE sur les exportations des fruits de mer vietnamiens.

Il a apprécié les contributions importantes de la communauté vietnamienne en République tchèque au développement de son pays et à l'amitié entre les deux peuples.

Concernant les droits de l'homme, Pham Minh Chinh a expliqué que ceux-ci sont inscrits dans la Constitution et les lois vietnamiennes, notamment les droits à la liberté, à la vie et à la recherche du bonheur. Le Vietnam accorde une grande priorité à la protection sociale, avec des résultats remarquables, notamment lors de la pandémie de COVID-19 et des catastrophes naturelles.

Les deux dirigeants ont convenu de continuer à coopérer étroitement au sein des forums multilatéraux, notamment à l'ONU et dans le cadre des relations ASEAN - UE, contribuant à la paix, à la coopération et au développement dans la région et dans le monde.

Concernant la question du conflit russo-ukrainien, Pham Minh Chinh a réitéré la position constante du Vietnam, qui privilégie des solutions pacifiques aux différends, conformément à la Charte des Nations unies et au droit international. En tant que pays qui a subi de nombreuses et lourdes pertes dues à la guerre, le Vietnam comprend profondément et est prêt à participer aux efforts visant une solution de paix durable avec la participation de toutes les parties concernées.

