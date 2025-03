Le Vietnam renforce sa coopération avec le Guangdong

Dans le cadre de sa visite de travail dans la province du Guangdong (Chine) du 18 au 20 mars, le vice-Premier ministre Nguyên Chi Dung a rencontré le vice-gouverneur exécutif de la province du Guangdong, Zhang Hu, et Zhu Wei, vice-directeur de la Commission provinciale de la réforme et du développement du Guangdong.

Lors de sa rencontre avec Zhang Hu, le vice-Premier ministre Nguyên Chi Dung a souligné que le Vietnam attachait une grande importance à l’expérience et aux politiques de développement économique de la Chine, notamment celles du Guangdong, dans l'amélioration du climat des affaires, le développement du secteur privé et l'implémentation de nouveaux modèles économiques tels que les zones de libre-échange et les zones technologiques de pointe.

Il a également salué l’investissement et la présence des entreprises chinoises, en particulier celles du Guangdong, au Vietnam.

En matière de coopération culturelle, il a proposé que la province du Guangdong facilite et renforce les échanges culturels ainsi que le développement du tourisme entre les deux pays et entre les localités.

De son côté, Zhang Hu a affirmé que les autorités et les entreprises du Guangdong souhaitaient consolider et développer leurs relations avec les partenaires vietnamiens.

Lors de sa séance de travail avec la Commission de la réforme et du développement du Guangdong, le vice-Premier ministre Nguyên Chi Dung a proposé que la Commission partage son expertise en matière de développement du secteur privé, de développement des zones économiques spéciales et des zones technologiques de pointe, ainsi que dans la mise en place de politiques favorisant l’attraction des talents et l’amélioration du climat des affaires.

Le vice-directeur de la Commission, Zhu Wei, a partagé plusieurs expériences de la province du Guangdong dans la mise en œuvre des directives nationales sur le développement du secteur privé, l’expérimentation de nouveaux mécanismes de gestion administrative, ainsi que l’optimisation de l’allocation des ressources pour les petites et moyennes entreprises.

Il a également souligné que de plus en plus d’entreprises chinoises cherchaient à renforcer leurs investissements en ASEAN, en particulier au Vietnam, et qu'elles souhaitaient approfondir leur coopération avec les localités vietnamiennes dans les domaines des infrastructures, du commerce, de l’investissement...

Le vice-Premier ministre Nguyên Chi Dung a réaffirmé que le gouvernement vietnamien accordait une grande importance et apportait son soutien aux ministères et aux localités vietnamiennes pour qu'ils renforcent leur coopération avec les provinces chinoises, y compris le Guangdong.

Dans le cadre de sa visite, Nguyên Chi Dung s’est rendu au groupe Guangzhou Metro, a déposé des fleurs sur la tombe du martyr Pham Hông Thai au cimetière de Huanghuagang, et a visité le site historique de l'Association de la jeunesse révolutionnaire du Vietnam à Guangzhou, dans la province du Guangdong.

