Félicitations du Vietnam au Parti populaire révolutionnaire du Laos

>> Vietnam, Laos et Cambodge renforcent leurs liens dans une nouvelle phase de développement

>> Le Vietnam affirme son soutien indéfectible aux efforts de réforme du Laos

L'ambassadeur Nguyên Minh Tâm a respectueusement transmis le message de félicitations du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) au Comité central du PPRL et a offert des fleurs de la part du secrétaire général du PCV, Tô Lâm, au secrétaire général du PPRL et président du Laos, Thongloun Sisoulith, à l’ancien président du Parti et ancien président du Laos, Khamtay Siphandone, ainsi qu’aux anciens secrétaires généraux et anciens présidents du Laos, Choummaly Sayasone et Bounnhang Vorachit.

Photo : VNA/CVN

À cette occasion, le diplomate vietnamien a félicité le PPRL pour ses grandes réalisations au cours de ses 70 années d’histoire glorieuse. Il a souligné que le Parti, l'État et le peuple vietnamiens soutiennent toujours fermement et pleinement le processus de rénovation au Laos. Il s'est déclaré convaincu que sous la direction du PPRL, le peuple lao continuera à obtenir de nombreux nouveaux succès dans tous les domaines.

Il a également exprimé sa profonde gratitude pour le soutien considérable, précieux, sincère et efficace que le Parti, l'État et le peuple lao ont toujours apporté au Vietnam, affirmant la nécessité de préserver, cultiver et développer à jamais les relations spéciales entre les deux pays.

Bounleua Phandanouvong, chef par intérim de la Commission des relations extérieures du Comité central du PPRL, et l'ambassadeur vietnamien Nguyen Minh Tam ont discuté de plusieurs axes de coopération pour l'avenir et ont affirmé leur engagement à coordonner étroitement la mise en œuvre efficace des accords de coopération entre les deux pays.

Plus tôt dans la journée, l'ambassadeur Nguyên Minh Tâm s'est rendu au musée Kaysone Phomvihane, où il a offert des fleurs en hommage au leader du mouvement révolutionnaire lao et ami bien-aimé du peuple vietnamien.

VNA/CVN