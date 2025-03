Rencontre entre le secrétaire général Tô Lâm et l’ancien ambassadeur spécial Vietnam - Japon

Photo : VNA/CVN

Le secrétaire général a hautement apprécié et exprimé sa profonde gratitude pour les contributions actives de Sugi Ryotaro à l’amitié Vietnam - Japon depuis plus de 30 ans, notamment dans la mise en place des bases de l'enseignement du japonais au Vietnam, la promotion de la coopération culturelle, l'amélioration de l’environnement et des politiques en faveur des travailleurs et stagiaires étrangers, y compris vietnamiens, ainsi que le renforcement des capacités de nombreux ministères et organismes vietnamiens.

Sugi Ryotaro a présenté un aperçu des activités qu'il a menées au Vietnam au cours des trois dernières décennies et plus récemment, notamment l’amélioration des infrastructures scolaires et le dépistage et la prévention de l'hépatite dans la province de Yên Bai.

En partageant certaines de ses idées pour l'avenir, l’ancien ambassadeur spécial Vietnam - Japon a exprimé son souhait de créer un orchestre symphonique pour les personnes malvoyantes au Vietnam, d’encourager les échanges et l’apprentissage des stratégies japonaises en matière de promotion et de développement du tourisme afin d’attirer davantage de touristes japonais au Vietnam, ainsi que de soutenir le développement et la promotion des produits régionaux vietnamiens au Japon, notamment le thé...

Photo : VNA/CVN

Le secrétaire général Tô Lâm a salué le dévouement humanitaire de Sugi Ryotaro, en particulier son engagement à mobiliser des fonds et à utiliser ses ressources personnelles pour aider le Vietnam. Sugi Ryotaro avait notamment collecté près de 20 millions de dollars pour la reconstruction après des catastrophes naturelles et adopté plus de 200 enfants vietnamiens en difficulté.

Enfin, le secrétaire général a exprimé son souhait de voir Sugi Ryotaro poursuivre son engagement et apporter des contributions positives dans plusieurs domaines, tels que la mise en œuvre d'actions humanitaires en matière de santé et d'éducation dans les régions reculées du Vietnam, le soutien à la promotion du tourisme au Vietnam via les médias japonais, la poursuite des échanges culturels traditionnels entre les deux pays, ainsi que le soutien et l’accompagnement de la communauté vietnamienne au Japon...

VNA/CVN