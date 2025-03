Le secrétaire général Tô Lâm reçoit le sénateur américain Steven David Daines

Le secrétaire général Tô Lâm a salué ette première visite au Vietnam du sénateur Steven David Daines. Il a affirmé que les États-Unis sont l'un des partenaires les plus importants du Vietnam et a salué le renforcement de leur coopération avec le Vietnam ainsi que leur soutien à un Vietnam puissant, indépendant, résilient et prospère.

Photo: VNA/CVN

Le secrétaire général a souligné que les relations Vietnam - États-Unis constituent un modèle exemplaire dans les relations internationales. Il a également mis en avant les résultats positifs obtenus depuis l’élévation des relations au niveau de partenariat stratégique global.

Afin d’exploiter pleinement le potentiel des relations bilatérales dans les années à venir, le secrétaire général Tô Lâm a proposé plusieurs orientations, notamment : continuer à faire de l’économie, du commerce et de l’investissement un pilier important des relations bilatérales ; poursuivre les efforts de traitement des conséquences de la guerre ; élargir et renforcer la coopération dans des domaines tels que les sciences et les technologies, l’innovation, l’énergie, l’industrie pharmaceutique et l’agriculture.

Il a exprimé le souhait que le sénateur Steven David Daines continue de soutenir et de promouvoir une coopération harmonieuse, durable, efficace et substantielle entre les deux parties dans les temps à venir.

De son côté, le sénateur Steven David Daines a rappelé l’appel téléphonique entre le Secrétaire général Tô Lâm et le président Donald Trump peu après l’élection de ce dernier à la présidence des États-Unis en novembre 2024. Il a souligné que cet échange réaffirme la priorité accordée par le président Trump aux relations avec le Vietnam dans la stratégie de son administration pour la région.

Il a également exprimé sa volonté de renforcer les relations entre les deux pays dans tous les domaines, en mettant particulièrement l'accent sur l'économie, le commerce, l'agriculture et la coopération énergétique.

Le sénateur Steven David Daines a remercié les forces de l’ordre vietnamiennes pour leur coopération dans la lutte contre le trafic de drogue, en particulier contre les stupéfiants synthétiques comme le fentanyl. Il a exprimé son souhait de poursuivre cette coopération avec le Vietnam, ainsi que dans la prévention de la migration illégale.

Enfin, le sénateur Steven David Daines a affirmé qu'il transmettrait prochainement les salutations du secrétaire général Tô Lâm au président Donald Trump et qu'il continuerait à contribuer au développement des relations Vietnam - États-Unis dans les années à venir.

VNA/CVN