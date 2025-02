Hô Chi Minh-Ville : le marché immobilier continue de croître en 2025

Après les signaux positifs observés fin 2024, le marché immobilier vietnamien devrait sortir de sa morosité en 2025. L’entrée en vigueur en août de trois lois clés - Loi foncière de 2024, Loi sur le logement de 2023 et Loi sur les activités immobilières de 2023 - ainsi que les mesures du gouvernement pour lever les obstacles juridiques, insufflent une nouvelle dynamique au secteur.

Vo Hong Thang, directeur général adjoint du groupe DKRA, estime que, bien que ces réformes n’aient pas encore d’impact immédiat sur les différents segments du marché, elles contribueront à long terme à un développement plus sain, en limitant la spéculation et le gaspillage des ressources foncières.

Au premier semestre 2024, le marché a progressé de 2,94%, avant d’accélérer avec une hausse de 6,7% au troisième trimestre, portée par la livraison de biens aux clients et la reprise des transactions dans certains projets. Sur les neuf premiers mois, les revenus immobiliers ont atteint 199.155 milliards de dôngs, représentant 60,3% du revenu total des autres secteurs de services aux entreprises de Hô Chi Minh-Ville. La tendance devrait se poursuivre, avec une croissance de plus de 9% sur 11 mois.

Pour 2025, Lê Hoàng Châu, président de l’Association immobilière de Hô Chi Minh-Ville (HoREA), prévoit une pénurie persistante de nouveaux projets, de logements commerciaux et sociaux, ce qui maintiendra les prix élevés. Entre 2015 et 2023, le prix des appartements a augmenté de 15 à 20%, une tendance qui pourrait se répéter en 2025 avec une hausse similaire attendue.

Tirer parti des infrastructures

L’année 2025 marquera le lancement de plusieurs projets d’infrastructures clés à Hô Chi Minh-Ville, célébrant le 50e anniversaire de la Libération du Sud et la réunification nationale. Parmi eux, la construction de deux segments de la ceinture 2 traversant la ville de Thu Duc, le pont et la route Nguyên Khoai, ainsi que la rénovation du canal Xuyên Tâm et de la rive nord du canal Doi, pour un budget total dépassant 42.000 milliards de dôngs.

Parallèlement, selon le Plan d’urbanisme 2021-2030, avec une vision à 2050 récemment approuvé, la ville prévoit 70 projets stratégiques. Les infrastructures de transport incluent notamment l’autoroute Hô Chi Minh-Ville - Môc Bài, les ceintures 2, 3 et 4, ainsi que la construction de plusieurs ponts majeurs tels que Cân Gio, Thu Thiêm 4, Dông Nai 2 et Phu My 2. Le financement mobilisé pour ces projets dépasserait 4,4 millions de milliards de dôngs.

Un des projets les plus ambitieux, le port de transit international de Cân Gio, débutera en 2025 avec un investissement pouvant atteindre 4,8 milliards de dôngs. Conçu pour accueillir des navires jusqu’à 250.000 DWT (24.000 EVP), il renforcera les capacités logistiques du système portuaire Cai Mep - Thi Vai (Bà Ria - Vung Tàu, Sud), visant à positionner la région comme un centre mondial de transit de marchandises.

L’essor des infrastructures est perçu comme un levier clé pour le marché immobilier, selon Huynh Thi Kim Thanh, directrice du département de conseil en investissement de Savills Vietnam. L’amélioration de la connectivité régionale stimule la valeur des zones environnantes et attire les investisseurs vers de nouvelles destinations. De grands projets comme l’aéroport international de Long Thanh et les lignes de métro devraient dynamiser non seulement l’immobilier, mais aussi l’ensemble de l’économie.

Cette dynamique entraîne une ruée vers le foncier, avec des acteurs majeurs de l’immobilier cherchant à étendre leur portefeuille. Sun Group, par exemple, a soumis plusieurs propositions d’envergure, dont la zone urbaine de Thanh Da (plus de 400 ha), le parc culturel et historique ethnique du Vietnam (400 ha à Thu Duc), le parc écotouristique Cu Chi Safari (450 ha) et la zone sportive de Rach Chiec (212 ha à Thu Duc).

L’accélération des investissements dans les infrastructures et le foncier devrait ainsi redéfinir le paysage urbain et économique de Hô Chi Minh-Ville dans les années à venir.

Texte et photos : Minh Thu/CVN