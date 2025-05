Hai Phong : Échanges culturels Vietnam - R. de Corée, un pont entre deux peuples

L’Association des Sud-Coréens à Hai Phong a récemment organisé un spectacle du groupe artistique Bujihwa venu de République de Corée. Porté par des mélodies puissantes et émouvantes, le programme a offert au public un voyage artistique unique, célébrant l’amitié et la richesse des deux cultures.

>> Le Vietnam, premier pays d'origine des étudiants en ingénierie et en sciences naturelles en République de Corée

>> Promouvoir la coopération Vietnam - R. de Corée dans la nouvelle ère

Photo : Phuong Mai/CVN

Avec pour thème "Relier les âmes par le rythme", le spectacle a dessiné un parcours émotionnel captivant, mêlant harmonieusement les cultures vietnamienne et sud-coréenne, toutes deux ancrées dans les traditions de l’Asie orientale.

Entre autres moments forts, une performance chorégraphique coréenne sur la chanson vietnamienne Tôi nguoi Hai Phong (Je suis de Hai Phong) a captivé les spectateurs. Ce numéro a habilement fusionné la fierté et la résilience du peuple de Hai Phong avec la grâce du langage corporel traditionnel sud-coréen, créant une œuvre contemporaine riche en identité.

Le public a également découvert la danse du sabre Jang Geom Mu, un art martial ancestral sublimé par le temps en un spectacle scénique d’une grande expressivité alliant force et poésie avec raffinement.

Valoriser les patrimoines culturels des deux pays

Autre moment marquant : le solo de tambour Janggu, où le batteur coréen a combiné maîtrise technique et créativité pour livrer une véritable symphonie d’émotions. Les battements, tantôt puissants, tantôt délicats, ont résonné comme un hommage vibrant à la richesse culturelle et à l’esprit artistique du peuple sud-coréen.

L’interprétation d'Arirang, chanson folklorique emblématique de la R. de Corée, a apporté une touche de profonde émotion. Véritable trésor du patrimoine musical coréen, cette mélodie, classée au Patrimoine culturel immatériel de l’humanité par l’UNESCO, a touché le cœur du public par sa beauté intemporelle et sa mélancolie poignante.

Au-delà de la scène, le programme a également offert une expérience interactive avec un atelier participatif intitulé "Jouer du tambour Nanta", animé par les artistes coréens eux-mêmes. Ce moment d’échange convivial et créatif a renforcé le lien entre artistes et spectateurs, dans une ambiance à la fois joyeuse et inspirante.

Le matin du même jour, au parc Nguyên Du, le groupe Bujihwa et des élèves de Hai Phong ont présenté une série de performances artistiques illustrant la richesse des deux cultures entre tambours sud-coréens sur fond de musique vietnamienne (Viêt Nam oi !, Bèo dạt mây trôi, Cô đôi thượng ngàn, Hello Vietnam...) et chorégraphies contemporaines mêlant rythmes vietnamiens et sud-coréens, réalisées par des étudiants de l’Université de Hai Phong.

Le public a également pu participer à un jeu‐quiz ludique autour de la culture des deux pays, renforçant l’esprit de découverte et de rapprochement entre habitants locaux et communauté internationale vivant à Hai Phong.

Bien plus qu’un simple événement artistique, le programme d’échanges culturels Vietnam - R. de Corée 2025 à Hai Phong est un symbole fort d’amitié, de partage et d’ouverture dans une ère d’intégration globale. Une fois encore, Hai Phong affirme sa place en tant que carrefour culturel, où l’art transcende les frontières pour unir les peuples.

Phuong Mai - Mai Quynh/CVN