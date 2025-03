La R. de Corée lance la construction d’un centre logistique de la chaîne du froid à Dông Nai

Le ministère sud-coréen des Océans et de la Pêche a annoncé le 20 mars le lancement d'un projet de centre logistique de la chaîne du froid de plus de 5,5 ha dans la zone industrielle Nhon Trach 6, dans la province méridionale de Dông Nai.

Photo : BĐN/CVN

Ce projet d'un fonds d'investissement de 34 millions de dollars est soutenu par le Fonds mondial de la chaîne d'approvisionnement logistique, par l'intermédiaire d'une coentreprise avec Lotte Global Logistics au Vietnam. Il comprendra un entrepôt frigorifique et une installation de stockage conventionnel.

Les travaux de construction débuteront en février 2025, et la mise en service à pleine capacité est prévue pour mai 2026.

Situé à Dông Nai, pôle logistique clé adjacent à Hô Chi Minh-Ville, le plus grand centre économique du pays, ce centre bénéficiera de la proximité des principaux ports et aéroports et devrait devenir un pôle logistique incontournable pour les entreprises sud-coréennes au Vietnam.

VNA/CVN