L’agriculture vietnamienne prend le chemin de la circularité

L’agriculture circulaire repose sur un système de production en circuit fermé, optimisant l’utilisation des ressources de manière efficace et durable. Ses modèles visent à "réduire les coûts, limiter les pertes et diminuer les émissions", tout en "améliorant la productivité, optimisant et améliorant l’efficacité de l’utilisation des intrants".

Cette approche permet de produire des aliments sains et écologiques, tout en favorisant un développement durable et une meilleure résilience face aux changements climatiques.

Le 19 juin 2024, le Premier ministre a pris la décision n°540/QD-TTg approuvant le projet de développement scientifique et d’application des technologies, ainsi que leur transfert, afin de promouvoir l’économie circulaire dans l’agriculture d’ici 2030.

L’un des objectifs spécifiques fixés pour 2030 est qu’au moins 20 % des travaux de recherche dans le domaine agricole soient consacrés à l’étude, à l’application et au transfert de technologies au service du développement de l’économie circulaire dans l’agriculture.

Ainsi, de nombreuses localités et agriculteurs s’attachent à appliquer le modèle de l’économie circulaire dans l’agriculture afin d’optimiser les processus de production.

Le Centre national de promotion agricole collabore avec les collectivités locales et les entreprises pour mettre en œuvre divers projets visant à encourager l’utilisation de bio-préparations dans la production d’engrais organiques à partir de paille de riz et de déchets d’élevage.

Ces initiatives soutiennent également la culture de légumes et de riz biologiques afin de réduire les coûts des engrais et d’améliorer la rentabilité par rapport aux méthodes de production conventionnelles.

Parmi ces initiatives, le modèle d’application des services de mécanisation pour la collecte de la paille de riz se distingue. Cette collecte permet de transformer la paille en matière première pour la culture de champignons, l’alimentation du bétail et la production d’engrais organiques dans plusieurs provinces telles que Tiên Giang, Hâu Giang et Dông Thap.

Ainsi, le développement d’une chaîne d’approvisionnement en services mécanisés pour la collecte de la paille de riz, utilisée comme matière première pour la culture des champignons de paille, la production d’engrais organiques et l’alimentation animale, permet d’augmenter les revenus des riziculteurs d’environ 15% par rapport aux méthodes de culture traditionnelles.

En parallèle, le modèle de riziculture à faibles émissions est déployé afin de promouvoir un développement durable dans les principales régions productrices de riz destinées à l’exportation, en particulier à Cân Tho, Dông Tháp, Kiên Giang, Soc Trang et Trà Vinh.

Parallèlement, un modèle d’élevage circulaire de buffles et de bovins de boucherie, associé à un réseau de commercialisation, est mis en place dans plusieurs provinces que sont Thai Bình, Hoa Bình, Nam Dinh, Vinh Phuc, Yên Bai, Diên Biên et Hà Giang. Ce modèle repose sur l’utilisation de bio-préparations pour traiter les déjections animales et sur la valorisation des sous-produits agricoles comme les tiges de maïs et la paille de riz, transformés et conservés par ensilage.

Grâce à cette approche, le coût de l’alimentation animale est réduit, augmentant la rentabilité de 10% à 15%. De plus, les déchets d’élevage, une fois compostés avec des bio-préparations, sont convertis en engrais organique pour l’agriculture, créant ainsi un cercle vertueux au sein de la production agricole.

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet "Développement scientifique et application, transfert de technologies pour promouvoir l’économie circulaire dans l’agriculture d’ici 2030", plusieurs axes stratégiques ont été définis.

Il s’agit notamment de la création et l’actualisation d’une base de données et d’un système d’information sur les solutions technologiques et numériques appliquées aux modèles d’économie circulaire dans l’agriculture. Par ailleurs, la recherche et le développement technologique seront priorisés afin de concevoir des innovations et des processus en circuit fermé intégrés aux chaînes de valeur.

Le projet met également l’accent sur la mise en place de programmes de vulgarisation agricole visant à transférer des technologies favorisant le développement de l’agriculture circulaire. Cela inclut notamment les technologies de recyclage et de valorisation des sous-produits de la production rizicole pour créer des produits à haute valeur ajoutée tels que des engrais, des aliments pour animaux, des substrats de culture pour les champignons et des litières biologiques.

Parallèlement, le projet vise à développer un programme de structuration du marché pour les produits issus de l’économie circulaire en agriculture, ainsi qu’à organiser des campagnes de promotion et de commercialisation pour ces produits.

Il prévoit également l’élaboration de politiques et d’un cadre réglementaire pour faciliter la certification des produits agricoles circulaires selon les normes nationales et internationales, en vue de leur exportation. Enfin, des critères et normes seront établis afin de renforcer l’intégration des chaînes de production agricole circulaire, couvrant l’ensemble du processus, de la culture et de l’élevage jusqu’à la récolte, la conservation et la transformation, dans une approche en circuit fermé et à valeur ajoutée optimisée.

NDEL/VNA/CVN