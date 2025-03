Explorer le potentiel de coopération Vietnam - Cuba dans la "capitale mondiale" du cigare

>> La production de riz : un point fort de la coopération agricole Vietnam - Cuba

>> Le Vietnam et Cuba cultivent la solidarité et l’amitié entre les deux peuples

>> La province cubaine d'Artemisa invite les investisseurs vietnamiens à collaborer dans plusieurs secteurs

Photo : VNA/CVN

Lors de la réunion du 19 mars avec les autorités locales, la première secrétaire du Comité provincial du Parti communiste de Cuba de Pinar del Río, Yamilé Ramos Cordero, lui a présenté les atouts socio-économiques de sa localité, soulignant son potentiel touristique et ses principaux produits d'exportation, tels que le tabac, le miel et d'autres produits agricoles.

De son côté, l'ambassadeur Lê Quang Long a réaffirmé la solidarité spéciale entre le Vietnam et Cuba et proposé plusieurs initiatives de coopération. Il s'est engagé à favoriser les liens entre Pinar del Río et les localités vietnamiennes, notamment dans les secteurs de l'agriculture et des produits aquatiques.

Concernant l'élargissement de la coopération entre Pinar del Río et la province vietnamienne de Dông Nai, sur la base d'un protocole d'accord signé en octobre 2024, l'ambassadeur a souligné que Dông Nai importe des matières premières tandis que Pinar del Río dispose de ressources abondantes. Il a ainsi suggéré aux deux parties d'examiner la possibilité d'établir une chaîne d'approvisionnement durable.

Photo : VNA/CVN

En outre, l'ambassadeur Lê Quang Long a également exprimé son souhait de renforcer la coopération bilatérale dans les domaines politique, économique, culturel et des échanges entre les peuples, en mettant en œuvre les accords conclus par les dirigeants des deux pays à la suite de la visite du secrétaire général et président Tô Lâm en septembre 2024.

Lors d'une visite sur le terrain à la coopérative Ormani Arenado, réputée pour la culture du tabac, l'ambassadeur vietnamien a exprimé un vif intérêt pour le transfert de technologies et d'expériences dans la production de cigares haut de gamme.

Enfin, à l'usine Francisco Donatién, célèbre pour ses cigares de renom, il a pu observer le processus traditionnel de fabrication manuelle, préservé depuis des générations.

VNA/CVN