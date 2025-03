L’Université de Stirling soutient l’aquaculture durable dans le delta du Mékong

Cette information a été dévoilée lors d’une récente visite de l’ambassadeur du Royaume-Uni au Vietnam, Iain Frew, à l’Institut d’aquaculture (IoA) de l’université.

Photo : CTV/CVN

Lors de sa visite, le diplomate s’est entretenu avec le Professeur Gerry McCormac, principal et vice-chancelier de l’Université de Stirling, et a rencontré des scientifiques travaillant sur des projets visant à améliorer l’aquaculture au Vietnam.

Il a souligné le rôle des recherches menées par l’université au Vietnam depuis dix ans, affirmant qu’elles ont contribué de manière significative aux moyens de subsistance des pêcheurs et des communautés de la région du delta du Mékong.

L’ambassadeur Iain Frew a exprimé de grandes attentes quant au projet AquaSoS, qui permettra de lutter contre l’épidémie de pangasius et de lutter contre la résistance aux antimicrobiens (RAM), garantissant ainsi la prospérité de l’aquaculture dans le Mékong pour les décennies à venir.

Selon le Professeur Gerry McCormac, l’aquaculture est un secteur important au Vietnam, où les chercheurs de l’Université de Stirling œuvrent pour une industrie plus performante et durable.

Le nouveau projet AquaSoS, qui associe les travaux de renommée internationale de l’IoA à son expertise en observation de la Terre et en qualité de l’eau, illustre une fois de plus la manière dont l’université applique ses résultats de recherche et d’innovation à travers le monde pour soutenir la durabilité environnementale et la sécurité alimentaire mondiale.

Le projet AquaSoS, financé par le gouvernement britannique et dirigé par le professeur Simon MacKenzie, directeur de l’IoA, mènera des recherches dans le delta du Mékong.

Photo : CTV/CVN

S’appuyant sur l’expertise de la Division des sciences biologiques et environnementales (BES) de Stirling en matière d’observation de la Terre et de qualité de l’eau, ce projet interdisciplinaire exploitera les données des satellites, des capteurs et des laboratoires pour relever des défis tels que la pollution, le changement climatique et les maladies.

AquaSoS créera à terme un outil numérique pour protéger les écosystèmes et promouvoir une aquaculture durable. Il fournira aux scientifiques, aux décideurs politiques et aux leaders de l’industrie les informations essentielles nécessaires pour concilier protection de l’environnement et production alimentaire.

Il s’agit d’un des quatre projets annoncés dans le cadre d’une initiative de 12 millions de livres sterling financée par le gouvernement britannique pour promouvoir une aquaculture durable en Asie du Sud-Est.

Ces projets sont financés par le budget d’aide publique au développement du Fonds de partenariat scientifique international du gouvernement britannique et mis en œuvre par le Conseil de recherche en biotechnologie et sciences biologiques (BBSRC) et le Conseil de recherche sur l’environnement naturel (NERC).

VNA/CVN