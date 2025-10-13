Pétrole : renforcer la coopération énergétique Vietnam - Arabie saoudite

Le vice-Premier ministre Bùi Thanh Son a affirmé la volonté du Vietnam de coopérer avec l’Arabie saoudite pour sa sécurité alimentaire, tout en espérant un approvisionnement stable en pétrole brut et GPL du royaume, contribuant à la sécurité énergétique nationale en cette ère de développement durable.

Le vice-Premier ministre Bùi Thanh Son a reçu récemment le ministre saoudien de l’Industrie et des Ressources minérales, Bandar Ibrahim Alkhorayef, en visite de travail au Vietnam.

Le vice-Premier ministre a salué la visite du ministre saoudien, y voyant la concrétisation des accords conclus lors de la visite du Premier ministre Pham Minh Chinh en octobre 2024 et soulignant l’importance que le royaume accorde au partenariat économique et commercial. Il s’est félicité de l’élévation du Comité mixte au niveau ministériel, appelant à une coordination active pour sa prochaine session, et a salué la création d’un Conseil d’affaires Vietnam - Arabie saoudite pour faciliter les échanges entre entreprises.

Bùi Thanh Son a proposé le renforcement des relations bilatérales vers un partenariat global et a sollicité un soutien pour l’accord de libre-échange Vietnam - CCG. Il a réaffirmé la coopération vietnamienne pour la sécurité alimentaire saoudienne en échange d’un approvisionnement stable en pétrole brut et GPL. Il a aussi suggéré la création d’un centre de transit pétrolier au Vietnam pour l’Asie du Sud-Est et a invité les entreprises vietnamiennes à participer aux projets d’infrastructures saoudiennes, sollicitant un appui pour le secteur minier vietnamien.

Le vice-Premier ministre a encouragé les fonds d’investissement saoudiens à renforcer leur coopération avec le Vietnam, particulièrement dans les infrastructures et l’énergie. Il a annoncé la tenue à Hanoï le 20 octobre 2025 de la plus grande exposition d’automne au Vietnam, invitant l’Arabie saoudite à y envoyer une délégation pour promouvoir les échanges commerciaux. Le ministre Bandar Ibrahim Alkhorayef a salué les réalisations économiques vietnamiennes et souligné le fort potentiel de coopération dans les secteurs traditionnels et émergents. Il a également invité le Vietnam à participer au Sommet mondial de l’industrie 2025 organisé par l’ONUDI ainsi qu’à la Conférence mondiale sur les mines qui se tiendra en janvier 2026 en Arabie saoudite.

