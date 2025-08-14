Le typhon Podul rétrogradé en tempête tropicale, touche les côtes chinoises

Le typhon Podul, qui a touché Taïwan (Chine) mercredi 13 août, a été rétrogradé jeudi matin 14 août en tempête tropicale au moment où il touchait terre en Chine continentale. Il est arrivé en Chine dans la ville de Zhangzhou, dans la province du Fujian, a indiqué l'agence officielle Chine nouvelle, avec des vents soufflant à plus de 100 km/h.

Photo : AFP/VNA/CVN

À Taïwan (Chine), des rafales de vent de 178 km/h avaient été enregistrées peu de temps avant que le typhon ne touche terre et ne frappe le comté de Taitung (Sud-Est) a déclaré l'Agence centrale de météorologie (CWA).

Une personne est portée disparue après être partie pêcher et avoir été emportée, tandis que 112 personnes ont été blessées, ont déclaré les responsables des services de secours.

Plus de 8.000 personnes ont été évacuées de leur domicile. Plus de 63.000 foyers subissent des pannes de courant. Alors que Podul balayait les régions centrales et méridionales de Taïwan, il a renversé des dizaines d'arbres et provoqué des inondations.

Tous les vols intérieurs sur l'île de 23 millions d'habitants ont été annulés pour mercredi, ainsi que des dizaines de vols internationaux. Les services ferroviaires à grande vitesse sur la côte ouest ont été réduits, tandis que les services ferroviaires dans le Sud-Est ont été annulés.

De nombreux services de ferry ont également été suspendus, et les entreprises et les écoles du sud ont fermé leurs portes. Plus de 31.500 soldats étaient prêts à participer aux opérations de sauvetage et de secours, ont déclaré les responsables des services de secours.

Certaines écoles du Guangdong, dans le Sud de la Chine continentale, ont suspendu leurs cours, tandis que les services ferroviaires et maritimes ont été temporairement interrompus.

D'autres provinces, comme le Hunan et le Jiangxi, dans le centre de la Chine, connaîtront également des pluies abondantes à torrentielles, a-t-elle encore précisé.

Une grande partie du centre et du sud de Taïwan se remet encore des effets du typhon Danas et de pluies diluviennes ces dernières semaines. Danas, qui a frappé Taïwan début juillet, a fait deux morts et des centaines de blessés après avoir déversé plus de 500 millimètres de pluie sur le sud de l'île en un week-end.

Les scientifiques estiment que le changement climatique d'origine humaine provoque des phénomènes météorologiques plus intenses, augmentant le risque d'inondations dévastatrices.

APS/VNA/CVN