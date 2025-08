Chine : des pluies torrentielles perturbent la circulation dans le Sud

Des pluies torrentielles ont perturbé la circulation sur les autoroutes et les routes rurales dans la province chinoise du Guangdong (Sud), poussant les autorités à intensifier les efforts d'intervention d'urgence face au risque croissant d'inondations.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Trois sections d'autoroutes, six sections de routes nationales ou provinciales, et 25 routes rurales restaient fermées mardi à 17h00 en raison des fortes pluies, selon le département provincial des transports.

Les équipes d'urgence ont été dépêchées sur place pour réparer les routes endommagées.

Le Guangdong a relevé mardi à 14H00 son niveau d'alerte aux inondations au niveau II, le deuxième plus élevé du système chinois à quatre échelons, après que les prévisions météorologiques et hydrologiques ont annoncé la poursuite des fortes pluies et la montée du niveau des rivières.

À 10h00, 16 rivières de la province avaient dépassé les seuils d'alerte.

Xinhua/VNA/CVN