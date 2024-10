HCM-Ville commémore le 71e anniversaire de l'attaque de la caserne Moncada

Photo : VNA/CVN

Il y a 71 ans, l'attaque de la caserne Moncada par de jeunes patriotes cubains dirigés par Fidel Castro, le grand leader cubain, ouvrit une nouvelle étape pour la révolution cubaine. Elle conduisit la juste lutte du peuple cubain à la victoire du 1er janvier 1959, ouvrant une nouvelle ère pour le pays - celle de l'indépendance, de la liberté et du socialisme.

Lors de la rencontre, Truong Thi Hiên, présidente de l'Association d'amitié Vietnam-Cuba de Hô Chi Minh-Ville, a souligné l'importance de cette attaque et des relations Vietnam-Cuba, cultivées par les Présidents Hô Chi Minh et Fidel Castro, et nourries par des générations de dirigeants et de citoyens des deux pays.

En évoquant la récente visite d'État à Cuba du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, Tô Lâm, elle a déclaré que cela démontrait la solidarité traditionnelle et l'amitié spéciale entre les deux pays, ainsi que la grande importance accordée par le Vietnam à Cuba et à sa position dans la politique étrangère vietnamienne.

Selon elle, l'Union des organisations d'amitié de Hô Chi Minh-Ville et l'Association d'amitié Vietnam - Cuba de Hô Chi Minh-Ville se sont coordonnées avec le consulat général de Cuba pour organiser plusieurs activités avec la participation d'élèves, d'étudiants et d'habitants locaux, contribuant ainsi à promouvoir les liens bilatéraux.

Photo : VNA/CVN

La consule générale cubaine, Ariadne Feo Labrada, a déclaré que l'amitié spéciale et unique entre le Vietnam et Cuba était un modèle dans les relations internationales, en mettant l'accent sur la solidarité et la diplomatie interpersonnelle entre les deux pays.

À cette occasion, la consule générale a décerné l'ordre marquant le 60e anniversaire de l'Institut cubain d'amitié avec les peuples (ICAP) au comité de liaison du bataillon 261 – Giron de Hô Chi Minh-Ville, auquel Fidel Castro remit le drapeau de la victoire de Giron de 1964 après leur victoire dans la bataille d'Ap Bac au début de 1963. Depuis lors, cette unité est également appelée bataillon 261 - Giron, devenant ainsi un symbole de l'amitié spéciale Vietnam - Cuba.

VNA/CVN