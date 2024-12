Cà Mau : optimisation des ressources pour un développement durable

>> Cà Mau : succès des programmes de développement durable de l’aquaculture

>> Cà Mau active quatre percées stratégiques pour son développement durable

>> Cà Mau déploie des mesures efficaces pour améliorer sa main-d’œuvre

Photo : VNA/CVN

Avec un littoral de 254 km et une superficie de plus de 5.200 km², soit 13,15% du delta du Mékong, Cà Mau bénéficie d'un emplacement stratégique et de ressources naturelles abondantes. Ces atouts en font un site idéal pour développer une industrie de transformation des produits de la mer et des aliments de haute qualité, desservant non seulement la région mais tout le pays. Parallèlement, la province mise sur le développement des énergies renouvelables et d'un tourisme durable, mettant en valeur ses richesses naturelles et culturelles.

Avec ses 80.000 km² de zones de pêche, ses 300.000 ha de zones aquacoles et ses écosystèmes uniques comme les forêts de mangroves et de melaleuca, Cà Mau dispose d'un potentiel énergétique considérable. Les énergies renouvelables, notamment l'éolien et le solaire, offrent de belles perspectives pour cette province, non seulement pour répondre à ses propres besoins mais également pour exporter de l'électricité vers les régions voisines.

Le Comité provincial du Parti et le Comité populaire de Cà Mau ont pour ambition de faire de la province un hub économique maritime de premier plan au Vietnam. En concentrant les investissements sur des projets structurants tels que le port de Hon Khoai, la zone économique de Nam Can et le port fluvial d'Ông Dôc, la province vise à développer des pôles industriels et urbains côtiers dynamiques. Parallèlement, elle mise sur une aquaculture de haute technologie et valorise sa position géographique unique pour promouvoir un tourisme durable, notamment dans la région de Mui Cà Mau.

Photo : VNA/CVN

Située dans le delta du Mékong, l'une des régions les plus vulnérables au changement climatique, Cà Mau fait face à de nombreux défis liés à l'infrastructure et aux ressources. Pour tirer parti de son potentiel, la province a identifié trois piliers de développement: la pêche, le tourisme et les énergies renouvelables. En investissant massivement dans les infrastructures de transport, notamment la modernisation de l'aéroport et la construction de nouvelles routes, Cà Mau vise à améliorer sa connectivité et à attirer les investissements. Parallèlement, elle développe ses infrastructures socio-économiques pour soutenir une croissance durable et inclusive.

Cà Mau est pleinement engagée dans la mise en œuvre de son plan de développement à long terme, visant à transformer la province en un acteur majeur de l'économie maritime vietnamienne. La province concentre ses efforts sur la mobilisation de ressources pour des projets structurants tels que le port de Hon Khoai et la zone économique de Nam Can. Parallèlement, elle développe ses infrastructures, ses zones industrielles et touristiques, tout en renforçant sa résilience face au changement climatique. Cà Mau sollicite un soutien accru du gouvernement central pour accélérer ces projets et concrétiser ses ambitions.

Photo : VNA/CVN

Une économie prospère

Cà Mau a enregistré une croissance économique solide au cours des neuf premiers mois de 2024, avec un taux de croissance du PIB de 6,45%. Ce résultat positif est notamment porté par une hausse de 7,43% du secteur de l'industrie et de la construction et de 8,4% du secteur des services. Le secteur de l'agriculture, de la foresterie et de la pêche, bien que moins dynamique, a tout de même contribué à cette croissance globale.

Les activités économiques de Cà Mau ont connu un dynamisme remarquable au cours de la période considérée. En témoignent la croissance de 1,8% de la production de produits de la mer, l'augmentation de 19,9% des ventes au détail et la hausse de 9% des exportations. Le secteur industriel a également connu une forte croissance, avec notamment une augmentation de la production de crevettes, de gaz, d'électricité et d'engrais

Cà Mau s'engage activement dans le développement de son commerce et de son économie numérique. La province multiplie les initiatives pour stimuler les échanges commerciaux, notamment en organisant des formations sur le commerce électronique, en étudiant les meilleures pratiques dans d'autres régions et en participant à des programmes de promotion nationaux. En outre, Cà Mau cherche à renforcer ses liens avec les autres provinces vietnamiennes, notamment Hô Chi Minh-Ville, afin de favoriser les échanges commerciaux et de développer de nouveaux marchés.

Photo : VNA/CVN

Les exportations de Cà Mau ont connu une croissance de 9% au cours des neuf premiers mois de l'année, atteignant 959,3 millions de dollars, soit 76,8% de l'objectif annuel.

Cà Mau a franchi une étape importante dans le développement des énergies renouvelables, avec plus de 1.217 installations solaires sur les toits, représentant une capacité totale de 111,564 MWp. Par ailleurs, cinq parcs éoliens, d'une capacité cumulée de 170 MW, sont déjà en exploitation commerciale.

Depuis début 2024, les autorités provinciales ont mis en place une nouvelle politique visant à fluidifier les procédures d'investissement. Cette politique consiste à accélérer l'examen des projets, à renforcer les contrôles de conformité et à éliminer les projets ne répondant pas aux critères requis.

Dans le but de stimuler son développement économique, la province a consacré deux réunions en septembre à l'évaluation et à la résolution des difficultés rencontrées par sept projets d'investissement privés. Parallèlement, elle a enregistré d'excellents résultats en matière d'attraction d'investissements, avec 12 nouveaux projets approuvés depuis le début de l'année, représentant un montant total de plus de 2.239 milliards de dôngs. Cette performance est nettement supérieure à celle de l'année précédente, où seulement 9 projets pour un montant de 282,7 milliards de dôngs avaient été enregistrés.

À ce jour, Cà Mau abrite 459 projets d'investissement en cours, représentant un capital social total de 146 620,8 milliards de dôngs. Parmi ces projets, 11 sont des IDE, pour un montant total de 163,5 millions de dollars.

Photo : VNA/CVN

Cà Mau a digitalisé 100% de ses procédures d'enregistrement d'entreprises, accélérant ainsi les démarches et réduisant les coûts pour les entrepreneurs.

Efforts pour atteindre les objectifs de 2024

Au cours de la conférence d'évaluation, le secrétaire du Comité provincial du Parti Nguyên Tiên Hai a souligné la nécessité d'une mobilisation collective pour lever les freins au développement économique et social de la province. Il a insisté sur l'importance d'optimiser l'utilisation des ressources afin d'atteindre les objectifs fixés pour l'année 2024.

Nguyên Tiên Hai a demandé à tous les acteurs de faire preuve d'un sens aigu de la responsabilité et de proactivité pour atteindre les objectifs fixés dans la résolution du Parti. Il a souligné l'importance de suivre de près l'évolution de la situation et d'ajuster les stratégies en conséquence, en tenant compte des forces et des faiblesses de la province.

Photo : VNA/CVN

Afin de réaliser les objectifs fixés pour la période 2020-2025, Cà Mau se concentre sur la mise en œuvre de sa planification stratégique approuvée par le Premier ministre. Cette planification, qui s'étend jusqu'en 2050, est déclinée en plans d'action concrets à court et moyen termes, couvrant notamment l'urbanisme, le développement rural et les infrastructures.

Afin d'accélérer le développement de ses infrastructures, Cà Mau s'attache à fluidifier les investissements publics. La province met en œuvre un plan d'action pour éliminer les obstacles à la réalisation des projets, en particulier ceux qui sont stratégiques pour le développement économique et social. Parallèlement, Cà Mau renforce la maintenance de son réseau routier et optimise la gestion des fonds publics.

Photo : Tân Dat/CVN

Afin d'optimiser l'utilisation de ses ressources financières, Cà Mau met en œuvre une stratégie globale qui comprend le renforcement de la discipline budgétaire, le développement de la digitalisation des services financiers, l'amélioration de la gestion des recettes et l'orientation du crédit vers les secteurs porteurs.

Enfin, Cà Mau s'engage à améliorer son environnement des affaires en mettant en œuvre des mesures concrètes pour attirer les investissements, notamment dans des projets stratégiques. La province soutient également le développement des petites et moyennes entreprises en leur offrant un accompagnement personnalisé. Parallèlement, Cà Mau travaille à améliorer sa compétitivité en renforçant ses indices de compétitivité provinciale et d'indice vert provincial.

Tân Dat/CVN