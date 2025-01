Cà Mau prend position contre l’utilisation illicite de la faune sauvage

Photo : Kim Ha/VNA/CVN

La campagne vise à lutter contre le braconnage et le trafic d’animaux sauvages et à garantir la sécurité alimentaire dans les établissements de restauration et les restaurants.

Dans son discours d’ouverture, le président du Comité populaire du district, Huynh Minh Nguyên, a exhorté les secteurs locaux, les entreprises et les résidents à répondre à la campagne, soulignant que l’initiative doit être considérée comme une responsabilité et un devoir partagés de chaque individu et organisation dans la protection de la nature et de la santé publique, et la promotion d’un environnement commercial sain et durable.

Le district d’U Minh abrite le parc national d’U Minh Ha qui gère et conserve strictement la biodiversité, y compris de nombreuses espèces sauvages rares prioritaires pour la protection et interdites d’exploitation, de commerce et de consommation sous quelque forme que ce soit. Cependant, la localité se trouve confronté à plusieurs défis en matière de conservation de la nature, notamment la chasse illégale, le trafic et la consommation d’animaux sauvages.

Le chef du Département provincial de la protection des forêts, Lê Van Hai, a appelé les localités à renforcer le rôle de leadership des comités du Parti, la gestion des autorités et la force collective du système politique et du public, dans la prévention et la lutte contre les crimes concernés.

Il a souligné la nécessité d’améliorer les activités de communication pour sensibiliser et responsabiliser les organisations et les individus dans le respect des réglementations légales et dans la détection, le signalement et le traitement des violations.

De son côté, Lê Thi Kim Ngân de la SVW a partagé ses idées sur les efforts visant à ralentir la progression de la sixième extinction massive de la planète, en décrivant quatre actions clés de la campagne, notamment le refus, l’opposition et le non-encouragement des restaurants qui utilisent illégalement la faune sauvage.

A cette occasion, une équipe intersectorielle a été créée pour mener des activités de promotion de la protection de la faune sauvage dans tout le district.

VNA/CVN