Cà Mau lance les pistes pour son projet de crédits carbone verts

>> Petrovietnam renforce les solutions pour créer des crédits carbones

>> Cà Mau : optimisation des ressources pour un développement durable

>> Cà Mau prend position contre l’utilisation illicite de la faune sauvage

Il s'agit d'un projet d'évaluation de la faisabilité visant à créer une base pour la mise en œuvre efficace du projet de crédits carbone verts, en particulier des activités visant à quantifier les empreintes carbone et à prendre en compte les impacts des forêts sur les changements climatiques.

Photo : Vnexpress/CVN

Les résultats du projet devraient permettre de trouver des solutions pour minimiser les impacts ; gérer les risques carbone et identifier les axes d’amélioration ; améliorer l’efficacité et réduire les coûts grâce à une consommation énergétique réduite ; promouvoir et impliquer les entreprises et les collectivités dans des activités de réduction des émissions de carbone ; renforcer la responsabilité des entreprises et des collectivités en prenant des mesures pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, contribuant ainsi à l’atténuation des changements climatiques.

Sur cette base, le projet mènera des consultations avec les parties prenantes, co-concevra le projet et parviendra à un consensus sur la restauration et la protection d’au moins 1.500 ha de mangroves.

Le projet est dirigé par l’Union des organisations d’amitié de la province de Cà Mau, avec le soutien financier de l’organisation japonaise Save the Children (à travers le Bureau de représentation de Save the Children International au Vietnam).

Nguyên Dông Khoi, président de l’Union provinciale des organisations d’amitié de Cà Mau, a déclaré que la province possède environ 92.460 ha de forêts, dont 11.000 ha de forêts naturelles. Les forêts de Cà Mau sont très diversifiées, comprenant des mangroves le long des côtes, des forêts de melaleucas (U Minh Ha) et des forêts sur les îles de Hòn Khoai et de Hòn Chuôi.

Le projet est lancé pour fournir des informations scientifiques, vérifiées et convaincantes, conformes aux mécanismes et aux politiques visant à atteindre la neutralité carbone (Net Zero) d’ici 2050, a déclaré le responsable.

Il a insisté sur l’objectif est de réduire le risque de dégradation, d’augmenter la superficie forestière, de contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, de minimiser le changement climatique, tout en améliorant les conditions de vie de la population locale.

Cà Mau compte plus de 63.000 hectares de mangroves, s’étendant de la côte de Tiêu Dua (commune de Khanh Tiên, district d’U Minh) aux districts de Trân Van Thoi, Phu Tân, Dâm Doi, Nam Can et Ngoc Hiên.

La majorité de cette superficie appartient à la Réserve mondiale de biosphère de Cà Mau, avec des espèces endémiques telles que palétuvier noir, palétuvier blanc, avicennia, palétuvier gris, melaleuca, palmier nipa…

VNA/CVN