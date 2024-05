En mai, l’IPC en hausse de 0,05%

L'indice des prix à la consommation (IPC) en mai a connu une hausse légère de 0,05% par rapport à avril, de 1,24% par rapport à janvier et de 4,44% par rapport à la même période de l'an dernier, due principalement à la hausse des prix de la viande de porc et de l'électricité durant l'été, a annoncé mercredi l'Office général des statistiques.

Pour les cinq premiers mois de l'année, l'IPC a augmenté de 4,03% par rapport à l'année précédente. Parallèlement, l'inflation sous-jacente a grimpé de 2,78%.

Photo : VNA/CVN

Plusieurs facteurs ont contribué à cette hausse de l'IPC entre janvier et mai. Les prix du groupe "Éducation" ont augmenté de 8,7%, ceux de "Médicaments et services de santé" de 6,87% et ceux de "Logements et matériaux de construction" de 5,49% par rapport à l'année dernière.

En revanche, le groupe "Postes et télécommunications" a vu ses prix baisser de 1,46% sur un an, grâce aux programmes promotionnels pour les téléphones d'ancienne génération.

En mai, le cours de l'or a augmenté de 3,81% sur un mois et de 32,18% sur un an. Pour les cinq premiers mois, il a augmenté de 22,95%.

Le prix du dollar américain en mai a augmenté de 1,15% en un mois, et de 7,85% sur un an. Durant les cinq premiers mois de l'année, la hausse est de 5,24%.

VNA/CVN