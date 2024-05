CT Group présente des projets de haute technologie et durables à Binh Duong

Photo: VNA/CVN

Le président du groupe CT, Trân Kim Chung, a souligné sa création en 1992 et sa présence dans 12 pays à travers 62 sociétés membres. Il a déclaré que l'entreprise s'est bâtie une réputation dans 11 secteurs clés que sont le développement urbain vert et intelligent, les infrastructures, l'environnement, la logistique, l'alimentation et les soins de santé propres, l'intelligence artificielle, les drones, les technologies génétiques et cellulaires, les énergies renouvelables, la technologie quantique et les semi-conducteurs.

Tran Kim Chung a présenté plusieurs projets que CT Group envisage d'entreprendre à Binh Duong: formation e diffusion de méthodes d'inventaire automatisé des gaz à effet de serre, promotion et facilitation du commerce des crédits carbone, construction de parcs industriels intelligents de haute technologie pour la fabrication de semi-conducteurs, développement de zones urbaines intelligentes le long des principales voies de transport.

Environnement favorable aux entreprises

Le président du Comité populaire provincial Vo Van Minh a exprimé son soutien aux propositions du groupe CT et s'est engagé à travailler en étroite collaboration avec les départements et agences concernés pour discuter en détail des projets. Il a souligné la transformation en cours par Binh Duong de plusieurs petites zones industrielles de la ville de Di An en pôles de hautes technologies, créant ainsi un environnement favorable aux entreprises du groupe CT.

Photo: VNA/CVN

Binh Duong souhaite attirer davantage d'investisseurs stratégiques, en particulier dans les hautes technologies, pour accroître la valeur ajoutée et dynamiser le développement durable, a-t-il déclaré, ajoutant que les projets du groupe CT s'alignent sur la stratégie de développement socio-économique de sa province et que celle-ci offrirait tout ce qui est possible en termes de soutien.

L'invité a en outre exprimé son intérêt à collaborer avec les universités et instituts de recherche locaux pour développer des formations répondant à ses besoins en termes de main-d'œuvre.

Binh Duong est devenu un pôle industriel majeur au Vietnam, avec près de 41 milliards d'USD d'investissements directs étrangers, selon le Comité populaire provincial.

