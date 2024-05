Le Vietnam vise à accroître ses exportations de riz en 2024

Au premier trimestre de 2024, les exportations de riz du Vietnam ont atteint 1,4 milliard d'USD. Dans un contexte marqué par une diminution de l’approvisionnement mondial en riz, en raison de restrictions à l’exportation dans certains pays et de conditions météorologiques difficiles, les exportations vietnamiennes de riz sont attendues en forte croissance et devraient conquérir de nouveaux marchés dans un avenir proche.

Photo : VNA/CVN

Selon les données du Département général des douanes, en 2023, les exportations de riz ont rapporté plus de 4,6 milliards d'USD au Vietnam, enregistrant une augmentation à la fois en quantité et en valeur.

Au cours du premier trimestre de 2024, le Vietnam a exporté près de 2,2 millions de tonnes de riz, d’une valeur de 1,4 milliard d'USD, avec un prix moyen dépassant les 653 USD par tonne. Ces chiffres représentent une augmentation de plus de 17% en volume et de plus de 45% en valeur par rapport à l’année précédente.

Ces débuts prometteurs sont en partie le résultat de l’exploitation efficace par les entreprises exportatrices des avantages offerts par les nouveaux accords de libre-échange, notamment sur des marchés exigeants comme celui de l’Union européenne.

Toutefois, selon Lê Thanh Tùng, le directeur adjoint du Département des cultures relevant du ministère de l’Agriculture et du Développement rural, un autre élément contribuant à la valorisation du riz vietnamien est la présence de plus de 80% de variétés de haute qualité répondant aux normes d’exportation, ce qui en fait des produits très recherchés.

Outre ses activités d’exportation, le Vietnam doit garantir la sécurité alimentaire nationale. À l’heure actuelle, le delta du Mékong, le plus grand grenier à riz du pays, se concentre sur une riziculture durable, adaptée aux changements climatiques, a-t-il ajouté.

Le Vietnam possède plus de 80% de variétés de riz de haute qualité et de riz spécial qui répondent aux exigences des entreprises exportatrices. En raison de la rigueur des normes internationales, le pays est contraint de restructurer sa production pour s’y conformer. Le ministère de l’Agriculture et du Développement rural travaille en étroite collaboration avec les collectivités locales pour mettre en place des zones de matières premières, répondant ainsi aux besoins des entreprises exportatrices, a indiqué Lê Thanh Tùng.

Photo : VNA/CVN

D’après Trân Truong Tân Tài, directeur général de la Société de riz vietnamien, actuellement, le riz de son entreprise est exporté vers 13 pays européens au prix minimum de 980 USD la tonne.

Pour pouvoir s’imposer sur le marché européen, les entreprises vietnamiennes doivent, selon lui, se focaliser sur cinq aspects: la marque, l’investissement dans les technologies, les ressources humaines et la connectivité dans la chaîne de valeur du riz. Parmi ceux-ci, la connectivité pour créer une source d’approvisionnement stable contribuera à créer une marque de riz durable. Dans cette chaîne de valeur, les acteurs doivent partager équitablement les intérêts pour promouvoir la réputation du riz vietnamien.

Pour créer une chaîne de valeur efficace, il est nécessaire que les autorités locales s’impliquent davantage et que les entreprises intensifient leurs efforts pour élargir leurs zones d’approvisionnement. Néanmoins, la coopération des riziculteurs est indispensable, surtout en cette période de fluctuations des prix, a expliqué Trân Truong Tân Tài.

D’après le ministère de l’Agriculture et du Développement rural, la majorité de la production de riz destinée à l’exportation provient du delta du Mékong. Pour cette année, la production de la région est estimée à environ 7,3 millions de tonnes, représentant ainsi plus de 90% des exportations de riz vietnamiennes.

Le Vietnam tente d’exporter plus de huit millions de tonnes de riz en 2024, pour un chiffre d’affaires de cinq milliards d'USD.

VOV/VNA/CVN