Le Vietnam dispose d’une marge importante pour le ferroviaire à grande vitesse

La future ligne ferroviaire à grande vitesse Nord-Sud devrait contribuer à hauteur d’un point de pourcentage à la croissance annuelle du Produit intérieur brut (PIB) du pays au cours de la période 2025-2037, indique un rapport du ministère et de l’Office général des statistiques.

Photo: VNA/CVN

Il est également prévu que d’ici 2050, la demande totale de transport ferroviaire de passagers atteindra environ 120 millions par an et celle du transport de frêt d’environ 18 millions de tonnes par an.

La Ngoc Khuê, ancien vice-ministre des Transports, a suggéré que les services ferroviaires à grande vitesse s’orientent vers le transport de marchandises dans le but de réduire les coûts logistiques et de se connecter aux systèmes ferroviaires internationaux.

Compte tenu de ses avantages concurrentiels sur les voies navigables intérieures et les routes maritimes, le projet de train à grande vitesse offre une énorme opportunité à l’industrie ferroviaire d’augmenter son transport de marchandises sur de longues distances et d’accroître la compétitivité économique du pays, a-t-il ajouté.

Lors de la récente deuxième réunion du comité directeur du projet de ligne ferroviaire à grande vitesse Nord-Sud et des principaux projets ferroviaires nationaux, le vice-Premier ministre Trân Hông Hà a réaffirmé qu’investir dans la ligne devra donner un nouvel élan au développement socio-économique et assurer la défense et la sécurité nationales.

Les pays industrialisés et modernisés doivent investir dans les chemins de fer à grande vitesse pour réduire les coûts logistiques et améliorer la compétitivité de l’économie, a-t-il souligné.

Il a demandé au ministère des Transports d’évaluer de manière globale des facteurs tels que la technologie, l’ingénierie, la sécurité, l’organisation et la capacité des transports sur l’axe Nord-Sud, y compris les lignes à grande vitesse et les voies ferrées existantes à écartement de 1.000 mm, la faisabilité, les plans de mobilisation de capitaux, et l’efficacité financière et économique pour choisir le scénario optimal pour le développement de la ligne ferroviaire à grande vitesse.

Dans le plan directeur national pour la période 2021-2030, avec une vision jusqu’en 2050, et dans la planification du réseau ferroviaire pour la période 2021-2030, avec une vision jusqu’en 2050, la ligne ferroviaire à double voie de 1.435 mm aura une longueur d’environ 1.545 km, traversant 20 villes et provinces, dont Hanoï, Dà Nang et Hô Chi Minh-Ville. Elle démarrera de la gare de Ngoc Hôi à Hanoï et se terminera à la gare de Thu Thiêm à Hô Chi Minh-Ville.

Sur l’investissement total, quelque 2 milliards de dollars seront alloués au déminage du site, 31,58 milliards de dollars aux travaux de construction et 15 milliards de dollars à l’équipement.

Il est proposé que le projet soit réalisé en deux phases, avec deux sections, Hanoi – Vinh et Nha Trang - Hô Chi Minh-Ville, qui seront construites dans la première phase avec un investissement prévu de 24,72 milliards de dollars et achevées en 2032.

Dans la deuxième phase, le tronçon Vinh-Nha Trang sera construit avec un investissement de près de 34 milliards d'USD et achevé d’ici 2050.

VNA/CVN