Accélérer la libération des terrains au service des projets de transport

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a signé la dépêche officielle N o 54 datant du 28 mai 2024 sur la promotion de la responsabilité et la mobilisation de l'ensemble du système politique pour accélérer l’avancement et achever la libération des terrains au service des ouvrages et projets nationaux clés dans le secteur des transports afin qu'ils soient en service dans les délais fixés.

La dépêche a été envoyée au Comité central du Front de la Patrie du Vietnam ; à la Commission centrale de sensibilisation auprès de masse du Parti ; aux ministres de l'Industrie et du Commerce, des Transports ; aux secrétaires des villes et provinces du ressort central ; aux présidents des Comités populaires des villes et provinces du ressort central et d’autres.

Selon la dépêche, le développement d'infrastructures synchrones et modernes est l'une des trois avancées stratégiques. Le développement des infrastructures de transport constitue un pilier important, créant une force pour le développement socio-économique et assurant la défense et la sécurité nationales.

Le XIIIe Congrès national du Parti a fixé l'objectif selon lequel le pays disposera d'environ 3 000 km d'autoroutes d'ici 2025, achèvera l'autoroute Nord-Sud à l’Est pour s’orienter vers l’objectif 2030 d'environ 5 000 km d’autoroutes.

Le Premier ministre demande au Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, à la Commission centrale de sensibilisation du Parti, aux organisations sociopolitiques à tous les niveaux de se coordonner étroitement avec les Comités du Parti et les autorités à tous les niveaux pour mobiliser les populations des zones concernées par les projets à céder les terrains et à procéder à la réinstallation.

Les secrétaires, les présidents des Comités populaire des villes et provinces concernées doivent accélérer la libération du foncier au service du projet d'autoroute Nord-Sud à l'Est au cours de la période 2021-2025, des projets de rocades et trois projets d'autoroutes Est-Ouest au deuxième trimestre 2024...

Le vice-Premier ministre Trân Hông Hà a été chargé de diriger et le bureau du gouvernement de se coordonner avec le ministère des Transports pour surveiller la mise en œuvre de la dépêche, de résumer rapidement et de faire rapport au Premier ministre sur les questions qui apparaissent.

