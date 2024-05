Des litchis frais vietnamiens présents dans des supermarchés en France

Importés par la société ACEM, ces litchis, aux notes rosées et parfumées, avec une pulpe épaisse et succulente, ont laissé une forte impression sur les clients. Plusieurs acheteurs étaient ravis de voir des litchis vietnamiens en vente ici.

Tam Fabre, une Vietnamienne d'outre-mer résidant en France, a été très impressionnée en goûtant les premiers litchis de la saison. Elle était très satisfaite de leur qualité. Philippe Moine, un client français, a fièrement partagé qu'il apprécie les litchis vietnamiens depuis 20 ans.

Demande croissante

Do Thi Quynh Phuong, représentante de la société ACEM et également propriétaire de la chaîne de supermarchés Cho Viet Phap, a indiqué que ces lots de litchis étaient les premiers importés par la société en 2024. Dès leur mise en vente dans le supermarché, de nombreux clients sont venus les goûter et les acheter. Cette année, la société prévoit d'importer environ 10 tonnes pour répondre à la demande croissante des clients français.

Vu Anh Son, conseiller commercial de l'Office du commerce du Vietnam en France, a indiqué que grâce à la coordination du Département de promotion du commerce du ministère de l'Industrie et du Commerce et des fournisseurs vietnamiens, ce premier lot de deux tonnes a été importé en France par la société ACEM sans encombre.

Les procédures de dédouanement se sont déroulées rapidement, montrant que ces produits vietnamiens répondent à toutes les exigences en termes de qualité et d'état. C'est également la première fois qu'une cargaison de fruits est transportée sur un vol direct de Vietnam Airlines entre Hanoï et Paris, garantissant ainsi une préservation optimale de la qualité et du goût.

Grâce à l'Accord de libre-échange entre le Vietnam et l'UE (EVFTA), la France et l'Europe en général sont des marchés prometteurs pour les fruits et légumes vietnamiens. Dans un futur proche, non seulement le litchi, mais aussi le longane, le fruit du dragon et d'autres fruits vietnamiens seront mis en vente dans les rayons de supermarchés de cette région.

