La transformation numérique, moteur de la croissance du secteur logistique

Photo: VNA/CVN

L'événement a été co-organisé par la Chambre de Commerce et d'Industrie du Vietnam (VCCI), le Comité populaire de Hai Phong, le ministère de l'Industrie et du Commerce, le magazine Business Forum, l'Association des entreprises de logistique du Vietnam (VLA) et l'Association logistique de Hai Phong (HPLA).

Le président du VCCI, Pham Tan Công, a souligné la portée nationale du forum, qui a été organisé avec succès quatre fois dans le delta du fleuve Rouge, la région du Sud-Est et le delta du Mékong. Il a souligné l'attraction du forum pour des experts du secteur des transports et des acteurs de la logistique à travers le pays.

Les discussions du forum ont porté sur l'identification des tendances et des défis liés à la numérisation de la logistique, l'analyse des meilleures pratiques internationales ainsi que des politiques et mécanismes existants du Vietnam pour soutenir cette transformation.

Nguyên Duc Tho, vice-président du Comité populaire municipal, a souligné que Hai Phong, avec son millier d'entreprises de logistique fortes, disposait du potentiel pour devenir une pôle de transformation digitale, non seulement pour elle-même, mais pour l'ensemble de l'économie du delta du fleuve Rouge. Le plan d’aménagement de la ville prévoit une expansion ambitieuse de son réseau logistique, pour atteindre 1.700 à 2.000 hectares d'ici 2030, puis 2.200 à 2.500 hectares d'ici 2040.

Photo: VNA/CVN

Les stratégies nationales et régionales soulignent en outre l’importance de la transformation numérique dans la logistique. Le Programme national de transformation numérique donne la priorité à la logistique comme l'un des huit secteurs clés. La stratégie national de développement des services logistiques en cours d'élaboration par le ministère vietnamien de l'Industrie et du Commerce sert de guide aux entreprises.

Pour le delta du fleuve Rouge en particulier, la Résolution No 30-NQ/TW du Bureau politique vise à faire de Hai Phong et Quang Ninh les pôles d'économie maritime majeurs d'ici 2045, soulignant le rôle crucial d'un secteur logistique solide et à la pointe de la technologie.

VNA/CVN