La productivité sucrière vietnamienne conserve sa première place régionale

Pour la campagne 2024-2025, le Vietnam a conservé sa position de leader régional en matière de productivité sucrière, atteignant 6,69 tonnes de sucre par hectare, surpassant ainsi d’autres grands producteurs comme la Thaïlande, l’Indonésie et les Philippines.

Photo : VNA/CVN

Lors d’une conférence consacrée à l’examen de la récolte et aux plans pour 2025-2026, qui s’est tenue vendredi 5 septembre à Hanoï, le président de l’Association vietnamienne de la canne à sucre et du sucre (VSSA), Nguyên Van Lôc, a indiqué que les sucreries vietnamiennes avaient terminé le broyage en juin, produisant plus de 1,266 million de tonnes de sucre, soit une augmentation de 14,2% par rapport à la saison précédente.

Selon les chiffres consolidés de l’association provenant des sucreries en activité, la superficie totale récoltée pour la saison 2024-2025 a atteint 189.360 hectares, contre 163.019 ha lors de la saison précédente. La production de canne a atteint près de 12,429 millions de tonnes, contre environ 11,205 millions de tonnes l’année précédente.

La dernière récolte a également reflété une évolution continue vers des techniques culturales améliorées, axées sur des rendements plus élevés et une meilleure qualité, ainsi que sur l’adaptation au changement climatique et l’optimisation des coûts.

Cette industrie a fait vivre plus de 225.000 ménages agricoles, avec un prix de la canne à sucre moyen de 1,2 à 1,3 million de dôngs (45 à 49 dollars) la tonne. Cela a permis d’étendre les superficies cultivées et de soutenir la hausse de la production de canne et de sucre au cours des cinq dernières campagnes consécutives.

Pour la campagne 2025-2026, l’association prévoit que 25 moulins à canne à sucre resteront en activité, soit le même nombre que la campagne précédente, avec une capacité nominale combinée de 124.000 tonnes de canne par jour. La production devrait dépasser 13,34 millions de tonnes de canne et plus de 1,37 million de tonnes de sucre, soit une augmentation de 8,24% par rapport à l’année précédente.

Photo : VNA/CVN

En 2024, l’industrie sucrière vietnamienne était pour la première fois en tête de la région en termes de productivité sucrière. Pour la récolte 2023-2024, elle a atteint 6,79 tonnes par hectare, soit un niveau supérieur à celui d’autres producteurs clés de la région tels que la Thaïlande, l’Indonésie et les Philippines.

Grâce à la promotion de la mécanisation de la production, notamment la préparation des terres, la récolte, la pulvérisation de pesticides, les technologies de l’Industrie 4.0 dans l’agriculture, ainsi qu’à l’application de mesures de défense commerciale, l’industrie sucrière a enregistré une croissance significative.

Selon la VSSA, le taux de mécanisation de la préparation des terres a dépassé les 90%. Grâce à des programmes de coopération en matière de transfert de technologie et à des financements internationaux, certaines entreprises sucrières ont commencé à expérimenter de nouvelles solutions de l’Industrie 4.0, issues de pays comme les États-Unis et l’Australie, afin de numériser la gestion des sucreries.

Ces technologies aident les agriculteurs à déterminer les périodes optimales pour la préparation des terres, la fertilisation, l’application de pesticides et la récolte. De plus, elles permettent de détecter les anomalies dans les champs, facilitant ainsi le suivi et l’évaluation de la croissance de la canne à sucre, ce qui facilite la détection précoce des risques et minimise les pertes potentielles.

En ce qui concerne les variétés de canne à sucre, l’Institut de recherche sur la canne à sucre a introduit 23 nouvelles lignées, dont 12 hybrides vietnamiens et huit variétés importées, qui sont actuellement testées dans différentes régions écologiques. Ces innovations ont permis d’augmenter la production de sucre à l’échelle nationale pendant quatre années consécutives, la production de canne à sucre ayant augmenté de 166% et la production de sucre de 161%.

